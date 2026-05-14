Wyjaśnijmy od razu, że założycielem i pomysłodawcą Arise From Worms jest Amerykanin Sonny Lombardozzi, były gitarzysta prowadzący Incantation - żywej legendy death metalu z USA.

Dla Lombardozziego Arise From Worms nie jest, jak czytamy, kolejnym muzycznym przedsięwzięciem, lecz środkiem do nowatorskiego spojrzenia na muzykę ekstremalną, stawiającym słuchaczowi wyzwanie do porzucenia ograniczeń w pojmowaniu gatunku i podejścia do muzyki z otwartym umysłem.

Czego możemy się spodziewać po debiucie Arise From Worms?

"Jeśli szukacie muzyki, która zabierze was w nowej miejsca i zakwestionuje wasze pojmowanie kompozycyjnych struktur, nie potrzebujecie niczego więcej. 'A Bleeding Tree Hanging Self Destruction' namiesza wam w głowach i zostawi, byście poskładali wszystko od nowa" - czytamy o debiutanckim longplayu Arise From Worms, w którym figurują także dwie inne legendy death metalu.

Zespół podzielił się niedawno "Forgotten Kings" - pierwszym i głównym singlem z debiutu.

Wypuszczony na początku maja numer Arise From Worms możecie sprawdzić poniżej:

Album "A Bleeding Tree Hanging Self Destruction" ujrzy światło dzienne 10 lipca nakładem angielskiej wytwórni Church Road Records. Materiał dostępny będzie na winylu, w wersji CD w digipacku oraz drogą elektroniczną; fizyczne edycje płyty wzbogaci bonusowy utwór "Persepolis".

Arise From Worms - kim są?

Początki Arise From Worms sięgają trasy Sonny'ego Lombardozziego (gitara / bas / skrzypce) z grupą Morbid Angel. Przedstawiona wówczas przez byłego gitarzystę Incantation koncepcja nowego zespołu do tego stopnia zaintrygowała Stave'a Tuckera, frontmana wspomnianej ikony amerykańskiego death metalu, by ten bez wahania dołączył do Arise From Worms w charakterze wokalisty.

Konsekwentnemu zgłębianiu najdalszych obszarów muzyki ekstremalnej, a zwłaszcza technicznego death metalu nie oparł się także Flo Mounier, perkusista Cryptopsy - prawdziwej potęgi brutalnego / technicznego death metalu z Kanady - a zarazem człowiek uważany powszechnie za jednego z najznamienitszych bębniarzy gatunku.

W tym składzie formacja dała się lepiej poznać za sprawą wydanej niezależnie w 2022 roku EP-ki "Arise From Worms", na której zagrał gościnnie gitarzysta Dallas Toler-Wade, niegdysiejszy wieloletni członek kultowego Nile.

Ostatnim elementem układanki jest obecność w aktualnym składzie Arise From Worms (oraz podczas nagrań pierwszej dużej płyty) legendarnego kalifornijskiego klawiszowca Dereka Sheriniana, byłego muzyka m.in. Dream Theater, Yngwie Malmsteena, Steve'a Vaia, Alice Coopera i Billy'ego Idola, a dawniej także koncertowego keyboardzisty Kiss; Sherinian od lat udziela się również w Black Country Communion, prowadząc zarazem od trzech dekad karierę solową.

Arise From Worms - szczegóły albumu "A Bleeding Tree Hanging Self Destruction" (tracklista):

"Forgotten Kings" "Power Obsessed" "Raize Demons Breath" "Psionic Being" "Nine Walls" "Laolongtou" "Axes Of The Viovode 1" "Axes Of The Viovode 2".

