Nowy album Mastodon powstał w cieniu tragedii. "Musieliśmy wejść do studia tydzień po stracie"

"Marrow Deep" będzie pierwszym studyjnym materiałem Mastodon od czasu "Hushed And Grim". Zespół rejestrował piosenki w 2025 roku, niedługo po odejściu Brenta Hindsa ze składu i zaledwie około tygodnia po jego śmierci. Muzycy mieli wówczas wątpliwości, czy wejście do studia w takim momencie jest właściwą decyzją. Brann Dailor przyznał w rozmowie z SiriusXM, że nagrania finalnie okazały się dla zespołu formą wzajemnego wsparcia.

"Musieliśmy wejść do studia około tydzień po stracie Brenta i zastanawialiśmy się, czy to może nie jest najlepszy pomysł. Nie byliśmy tego pewni, ale ostatecznie okazało się, że to było dokładnie to, czego potrzebowaliśmy: wejść do studia, wspierać się nawzajem i po prostu dać ponieść tym piosenkom. Dać z siebie wszystko w tę muzykę, w teksty, w wszystko, co się z nimi wiąże. Oczywiście nie chcieliśmy, aby album był o tym, o czym jest. Gdybyśmy mogli przywrócić go do życia, wycofalibyśmy te wszystkie teksty. Ale tak niestety nie jest".

Rozstaniu Hindsa z Mastodon towarzyszyły napięcia, choć początkowo zespół komunikował, że obie strony wspólnie zdecydowały o zakończeniu 25-letniej współpracy. Później okazało się, że relacje wewnątrz grupy były znacznie bardziej skomplikowane. Pozostali muzycy mówili o konieczności postawienia granic, a konflikt miał nasilić się podczas pracy nad "Hushed And Grim". Hinds po odejściu przekonywał w mediach społecznościowych, że został zwolniony, i nie szczędził byłym kolegom gorzkich słów.

Legendarni goście na płycie

Na "Marrow Deep" pojawią się wyjątkowi goście. Jednym z nich jest Geezer Butler, wieloletni basista Black Sabbath. Do współpracy doszło po ubiegłorocznym pożegnalnym koncercie Ozzy'ego Osbourne'a, na którym występowali również Mastodon. Basista Black Sabbath odegrał solówkę, która otwiera utwór "The Vanishing".

Drugim gościem albumu będzie Josh Homme. Lider Queens of the Stone Age wystąpił w utworze "Snakes For Dinner". To pierwsza muzyczna współpraca Homme'a z Mastodonem od "Colony of Birchmen" z 2006 roku. "Marrow Deep" trafi do sprzedaży 28 sierpnia.