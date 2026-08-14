Wbrew przeciwnościom losu związanym z problemami zdrowotnymi jednego z filarów Godflesh, kultowy zespół z Birmingham, kolebki muzyki metalowej (m.in. Black Sabbath i Judas Priest), nie zamierza na razie zrezygnować z tworzenia nowej muzyki, mimo iż sytuacja zmusiła Godflesh do zaniechania wymagającej fizycznego wysiłku aktywności koncertowej. Materiał zatytułowany "Decay" określono jednak jako "przedostatni" longplay Godflesh.

Godflesh: Album "Decay" w szczegółach. Jak powstawała nowa płyta słynnych Anglików?

"Muzyka rzadko kiedy jest dla mnie ukończona, musi jednak osiągnąć poziom, kiedy należy uznać, że wystarczy. Trzeba więc zachować twórczą samodyscyplinę i wyznaczyć granicę" - o procesie powstawania "Decay" mówi Justin Broadrick, zajmujący się programowaniem perkusji, grający na gitarze wokalista birminghamskiego Godflesh, który w latach 80. był także członkiem pionierów grindcore'u z Napalm Death.

Wszystkie nagrania, wraz zarejestrowaniem wokali, odbyły się jeszcze przed poważną operacją brzucha związaną z przepukliną, którą lider Godflesh przeszedł na początku tego roku.

"'Decay' zrodziło się z tych samych sesji, co 'Purge' (poprzedni album z 2023 r.). To był wielki rezerwuar utworów. Wybrałem z nich to, co wydawało mi się odpowiednie w sensie tego, co chciałem osiągnąć na płycie 'Purge', z zamiarem wydania utworów, które na nią nie pasowały, w ciągu roku od ukazania się 'Purge'. Dwa lata upłynęły niestety na rozważaniu wyboru zewnętrznej wytwórni, żebym nie musiał już wydawać materiałów Godflesh na własną rękę (chodzi o należącą do Broadricka Avalanche Recordings). Znalezienie dogodnej wydawniczej przystani zajęło jednak strasznie dużo czasu. Nagrania były gotowe, lecz - jak to zazwyczaj u mnie bywa - kiedy do nich wróciłem, wiele w nich pozmieniałem" - doprecyzował 56-letni Broadrick, którego obecny stan zdrowia uniemożliwia mu kontynuowanie koncertowej działalności Godflesh.

Wspomnianą nową wydawniczą przystanią dla twórców pomnikowego albumu "Streetcleaner" (1989 r.) okazała się zasłużona, kultowa amerykańska Relapse Records. Nowa płyta świeżo upieczonych podopiecznych renomowanej wytwórni z okolic Filadelfii trafi na rynek 25 września. Materiał dostępny będzie na winylu i kasecie, w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Godflesh: Sprawdź pierwszy singel z albumu "Decay"

Do sieci trafił właśnie "Living/Ending" - pierwsza premierowa kompozycja z 10. albumu w blisko 40-letniej karierze gigantów industrialnego metalu, których za swoje źródło inspiracji podają nie tylko adepci tego gatunku, ale i wielu słynnych przedstawicieli szeroko pojętej muzyki ekstremalnej, rocka i sludge / post-metalu, w tym m.in. Fear Factory, Pelican, Isis, Neurosis, Faith No More, Pitchshifter czy Korn.

Singla "Living/Ending" Godflesh możecie posłuchać poniżej:

Przypomnijmy, że drugim filarem Godflesh jest od samego początku basista G.C. Green, jeden z założycieli wczesnej inkarnacji zespołu, czyli Fall Of Because / O.P.D. (Officially Pronounced Dead).

Godflesh - szczegóły albumu "Decay" (tracklista):

"Master And Slave" "Living/Ending" "Feral Colony" "Fear Of Man" "Fodder" "Consume Me"