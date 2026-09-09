Mowa rzecz jasna o wydanej w 1996 roku przez słynną Metal Blade Records płycie "The Cainian Chronicle", za sprawą której formacja rodem z Bergen zyskała olbrzymią popularność.

"Ancient to kwintesencja klimatycznego, norweskiego black metalu zrodzonego w złotej erze lat 90. Zespół łączy surowość i agresję riffów z mroczną atmosferą oraz hipnotyzującymi, chłodnymi melodiami. Ich muzyka płynnie balansuje między furią szybkich blastów a nastrojowymi, przestrzennymi zwolnieniami, tworząc gęsty i niepowtarzalny klimat charakterystyczny dla skandynawskiej sceny tamtych lat" - czytamy w zapowiedzi krakowskiej imprezy.

Ancient przypomni w Polsce swój klasyczny album. Co już wiemy?

Drugi longplay Ancient wybrzmi w całości 22 stycznia 2027 roku na deskach krakowskiego klubu Zaścianek.

"Ancient - norweski, blackmetalowy zespół założony w 1992 roku przez gitarzystę i kompozytora Aphazela. W zamyśle powstał jako projekt solowy, lecz do założyciela szybko dołączył perkusista Grimm, z którym w 1994 roku wydał debiutancki krążek 'Svartalvheim'.

Po odejściu Grimma Aphazel przeniósł się z Norwegii do USA, formując nowy skład Ancient z wokalistami Lordem Kaiaphasem i Kimberly Goss oraz perkusistą Kjetilem. Po podpisaniu kontraktu z Metal Blade Records zespół wydał w 1996 roku album 'The Cainian Chronicle' - swoje opus magnum, uznawane dziś za absolutny klasyk gatunku" - przypominają organizatorzy z klubu Zaścianek o płycie, która trzy dekady temu z powodzeniem konkurowała z opublikowanymi w tamtym okresie, (do pewnego stopnia) pokrewnymi stylistyczne dziełami takimi jak "Malice" norweskiej Gehenny, "V Empire, Or Dark Faerytales In Phallustein" i "Dusk And Her Embrace" Brytyjczyków z Cradle Of Filth czy "Born Of The Flickering" i "Enthrone Darkness Triumphant" rodaków Ancient z - odpowiednio - Old Man's Child i Dimmu Borgir.

Ancient przed wizytą w naszym kraju. Z kim zagrają w Krakowie?

Na koncercie w stolicy Małopolski Ancient towarzyszyć będzie grupa Aborym - legenda industrialnego black metalu z Włoch.

"Aborym to jeden z najważniejszych pionierów industrialnego black metalu, powołany do życia w 1992 roku we Włoszech. Formacja dowodzona przez Fabba (wokal / bas / klawisze / programowanie / sample) zyskała sławę dzięki swojej autorskiej fuzji ekstremalnych riffów z zimną elektroniką. Z każdym kolejnym materiałem zespół konsekwentnie redefiniował granice gatunku, wprowadzając do metalu elementy techno, noise'u i dark ambientu. Ich twórczość to duszny, mechaniczny pejzaż dźwiękowy, który uderza w słuchacza potężną ścianą futurystycznego hałasu" - przypomniano o grupie, której członkami byli m.in. pochodzący z Węgier Attila Csihar, wokalista kultowego norweskiego Mayhem, oraz Norweg Bård Eithun alias Faust, niegdysiejszy perkusista pionierów symfonicznego black metalu z Emperor.

Bilety na polski koncert Ancient dostępne są w cenach 139 zł (I pula w ograniczonej liczbie), 149 zł (II pula do jej wyczerpania lub do końca roku) i 159 zł (III pula od stycznia 2027 r. oraz w dniu imprezy).