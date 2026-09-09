Nocny Kochanek z historią od tyłu. Co kryją "Hewimetalowe jaja"?

Działający od 2012 r. zespół na polskiej scenie metalowej wyróżnia się prześmiewczymi tekstami, które - jak mówią sami muzycy - są inspirowane zdarzeniami i sytuacjami "z życia wziętymi". Dorobek grupy obejmuje pięć studyjnych płyt z autorskim materiałem. Ostatnią z nich jest "Urwany film" z lutego 2025 r. Poprzednie wydawnictwa zdobywały status platyny lub złota.

31 lipca, dokładnie w dniu występu Nocnego Kochanka na tegorocznym Pol'and'Rock Festivalu ukazała się płyta z zapisem zeszłorocznego koncertu w tym miejscu. To właśnie po tamtym występie grupa zgarnęła Złotego Bączka, nagrodę przyznawaną przez festiwalową publiczność w wieloetapowym plebiscycie.

Nocny Kochanek i jego "Hewimetalowe jaja"

Właśnie ruszył preorder książki "Nocny Kochanek. Hewimetalowe jaja", która opowie historię zespołu trochę... od tyłu. Autorem jest Łukasz Wewiór, dziennikarz związany z magazynem "Teraz Rock", a także muzyk doommetalowej grupy Metallus. Z kolei za okładkę odpowiada Piotr Kotecki.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza bazuje na rozmowach z członkami zespołu, jego współpracownikami i przyjaciółmi. Historia Nocnego Kochanka zostaje w niej opowiedziana z wielu perspektyw - przez ludzi, którzy tworzyli ją na scenie, ale też za kulisami i poza światłem reflektorów.

Druga część to antologia tekstów Nocnego Kochanka z opracowaniem wokalisty Krzyśka Sokołowskiego. "Książka zawiera około pierdyliarda zdjęć i będzie wydana w twardej oprawie. Czytając ją, czuję, że fanom powinna się spodobać" - zapowiada frontman Kochanka.

"To okazja, by jeszcze raz solidnie spenetrować świat metalowych wzwodów, randek w ciemność, zdrajców metalu i mostów położonych zdecydowanie zbyt daleko - tym razem nie tylko słuchając, ale przede wszystkim czytając" - czytamy w zapowiedzi książki.

Szykowane na jesień "Hewimetalowe jaja" będą podsumowaniem pierwszej dekady zespołu, a jednocześnie otwarciem kolejnego rozdziału "historii, w której nic nie jest do końca poważne".