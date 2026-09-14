Nihilo powraca z nowym albumem. "Szwajcarska bestia znów się budzi"

Oprac.: Bartosz Donarski

Na początku listopada pierwszą od czterech lat płytą przypomną o sobie deathmetalowcy z Nihilo. Co już wiemy o piątym longplayu konsekwentnie budującego swoją pozycję na scenie kwintetu ze Szwajcarii?

Trzech członków Nihilo gra koncert w wąskim, industrialnym korytarzu; obecny operator kamery.
Nihilo na planie drugiego teledysku do płyty ”Abyss”Oficjalna strona zespołu

Mowa o albumie zatytułowanym "Abyss", którego wydaniem zajmie się hiszpańska Xtreem Music, na mocy niedawno podpisanego kontraktu przez muzyków z Berna.

Nihilo zaprasza do otchłani. Czego możemy się spodziewać na płycie "Abyss"?

"Szwajcarska bestia znów się budzi. 'Abyss' zapowiada się na ich najmroczniejszy, najbardziej agresywny i ambitny materiał, stanowiący punkt zwrotny w karierze zespołu" - czytamy o nowej płycie szwajcarskich deathmetalowców, których muzyczna przygoda rozpoczęła się na początku lat dwutysięcznych.

Autorem okładki "Abyss" jest chilijski artysta Rodrigo Pererira S. (Absolute Desert Art).

W sieci można się już zapoznać z pierwszym singlem z piątego longplaya Nihilo. Rozpoczynający album numer "Primal Instinct", który w komentarzach fanów porównywany jest najczęściej do gigantów gatunku z florydzkiego Morbid Angel, określono jako "kolejny pokaz mrocznego, brutalnego i bezkompromisowego death metalu".

Singel "Primal Instinct" Nihilo możecie sprawdzić poniżej:

Album "Abyss" będzie mieć swą premierę w barwach wspomnianej wytwórni z Madrytu 3 listopada. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Nihilo - kim są?

Szwajcarska grupa powstała w 2003 roku. Na przestrzeni ponad dwóch dekad zespół deathmetalowców z Berna stał się jednym z najsolidniejszych przedstawicieli gatunku, do czego przyczyniły się nie tylko kolejne albumy, ale i trasy po całej Europie, na których dzielili sceny z takimi legendami jak choćby Possessed i Suffocation, oraz udział w festiwalach (m.in. rodzimy Mountains Of Death i słoweński Metalcamp).

Trzon dyskografii Szwajcarów stanowią albumy "Concordia Perpetua" (2010 r.), "Dum Spiro Spero" (2014 r.), "Doom" (2018 r.) i "Resolution" (2022 r.). W muzycznym dorobku Nihilo nie brakuje też szeregu EP-ek (w tym debiutanckiej "Nyktophobii" z 2008 r.) oraz płyty koncertowej "Chaos Unleashed", która ujrzała światło dzienne w 2025 roku.

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Michał Boroń
Michał Boroń

"Wraz z kolejnymi albumami doskonale słychać rozwój w kierunku mroczniejszego, gęstszego i gwałtowniejszego brzmienia, w którym klasyczne zakorzeniony death metalu zderza się z elementami black metalu i hardcore'u, bez utraty choćby grama brutalności" - czytamy o stylistycznym postępie szwajcarskiej formacji.

Skład Nihilo, którego filarem jest od samego początku wokalista Ragulan Vivekananthan, współtworzą perkusista Damiano Fedeli, gitarzysta Marco Kessi (znany także z Defaced), basista Florian Keller oraz (od 2025 roku) gitarzysta prowadzący Schwab.

Nihilo - szczegóły albumu "Abyss" (tracklista):

1. "Primal Instinct"
2. "Voidbound"
3. "Impending Doom"
4. "Dishonored Death"
5. "Inherent Cracks"
6. "Veil Of Nothing"
7. "Suffocating Silence"
8. "Fractured"
9. "Roots In Bone"
10. "Enter The Abyss".

Fu: Bardzo fajna, otwarta współpraca INTERIA.PL
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