Mowa o albumie zatytułowanym "Abyss", którego wydaniem zajmie się hiszpańska Xtreem Music, na mocy niedawno podpisanego kontraktu przez muzyków z Berna.

Nihilo zaprasza do otchłani. Czego możemy się spodziewać na płycie "Abyss"?

"Szwajcarska bestia znów się budzi. 'Abyss' zapowiada się na ich najmroczniejszy, najbardziej agresywny i ambitny materiał, stanowiący punkt zwrotny w karierze zespołu" - czytamy o nowej płycie szwajcarskich deathmetalowców, których muzyczna przygoda rozpoczęła się na początku lat dwutysięcznych.

Autorem okładki "Abyss" jest chilijski artysta Rodrigo Pererira S. (Absolute Desert Art).

W sieci można się już zapoznać z pierwszym singlem z piątego longplaya Nihilo. Rozpoczynający album numer "Primal Instinct", który w komentarzach fanów porównywany jest najczęściej do gigantów gatunku z florydzkiego Morbid Angel, określono jako "kolejny pokaz mrocznego, brutalnego i bezkompromisowego death metalu".

Singel "Primal Instinct" Nihilo możecie sprawdzić poniżej:

Album "Abyss" będzie mieć swą premierę w barwach wspomnianej wytwórni z Madrytu 3 listopada. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Nihilo - kim są?

Szwajcarska grupa powstała w 2003 roku. Na przestrzeni ponad dwóch dekad zespół deathmetalowców z Berna stał się jednym z najsolidniejszych przedstawicieli gatunku, do czego przyczyniły się nie tylko kolejne albumy, ale i trasy po całej Europie, na których dzielili sceny z takimi legendami jak choćby Possessed i Suffocation, oraz udział w festiwalach (m.in. rodzimy Mountains Of Death i słoweński Metalcamp).

Trzon dyskografii Szwajcarów stanowią albumy "Concordia Perpetua" (2010 r.), "Dum Spiro Spero" (2014 r.), "Doom" (2018 r.) i "Resolution" (2022 r.). W muzycznym dorobku Nihilo nie brakuje też szeregu EP-ek (w tym debiutanckiej "Nyktophobii" z 2008 r.) oraz płyty koncertowej "Chaos Unleashed", która ujrzała światło dzienne w 2025 roku.

"Wraz z kolejnymi albumami doskonale słychać rozwój w kierunku mroczniejszego, gęstszego i gwałtowniejszego brzmienia, w którym klasyczne zakorzeniony death metalu zderza się z elementami black metalu i hardcore'u, bez utraty choćby grama brutalności" - czytamy o stylistycznym postępie szwajcarskiej formacji.

Skład Nihilo, którego filarem jest od samego początku wokalista Ragulan Vivekananthan, współtworzą perkusista Damiano Fedeli, gitarzysta Marco Kessi (znany także z Defaced), basista Florian Keller oraz (od 2025 roku) gitarzysta prowadzący Schwab.

Nihilo - szczegóły albumu "Abyss" (tracklista):

1. "Primal Instinct"

2. "Voidbound"

3. "Impending Doom"

4. "Dishonored Death"

5. "Inherent Cracks"

6. "Veil Of Nothing"

7. "Suffocating Silence"

8. "Fractured"

9. "Roots In Bone"

10. "Enter The Abyss".