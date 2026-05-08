"Niekwestionowani pionierzy grindcore'u i jedna z najważniejszych formacji w historii muzyki ekstremalnej. Napalm Death od połowy lat 80. nieustannie przesuwają granice gatunku, opierając swoją twórczość na ogłuszającej intensywności i politycznym przekazie. Dowodzeni przez charyzmatycznego Barneya Greenwaya Brytyjczycy do dziś pozostają punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń ekstremalnych zespołów" - zapowiadają organizatorzy z WiniaryBookings.

Kolejny koncert Napalm Death w Polsce odbędzie się 20 listopada w Hype Park w Krakowie. Bilety trafiły już do sprzedaży.

Ostatnim studyjnym longplayem Napalm Death pozostaje wydany w 2020 roku "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism", który dwa lata później dopełnił suplement w postaci minialbumu "Resentment Is Always Seismic - A Final Throw Of Throes".

Napalm Death wraca do Polski. Kto jeszcze pojawi się na koncercie?

W ramach trasy "Campaign for Musical Destruction" pojawią się jeszcze amerykańsko-czeski Master, Brat z USA oraz Finowie z Goatburner.

Master to jeden z najbardziej zasłużonych zespołów deathmetalowych. Założona przez legendarnego Paula Speckmanna (wokal, bas) grupa uznawana jest za współtwórców gatunku. Surowe i głęboko zakorzenione w latach 80. brzmienie - absolutna pozycja obowiązkowa dla fanów oldschoolu. Lider pod koniec lat 90. przeniósł się na stałe do Czech, dołączając do grupy Krabathor. W składzie Master towarzyszą mu obecnie Aleš Nejezchleba (gitara) i Peter Bajči (perkusja).

Działający od 2020 r. Brat łączy death z thrash metalem. W dorobku ma dwie EP-ki oraz debiutancki album "Social Grace" (2024).

Fiński duet Goatburner udowadnia, że dwóch muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę sludge'u i death metalu. Na jego czele stoi Keijo Niinimaa, znany choćby z Rotten Sound i występów z Nasum po śmierci Mieszka Talarczyka. Na swoim koncie mają albumy "Extreme Conditions" (2019) i "Fatal" (2023).

