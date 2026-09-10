Utwór "Arsenal" jest pierwszym nagraniem Slipknot sygnowanym przez własną wytwórnię płytową (sic)est Records po zakończeniu trwającego 2,5 roku kontraktu płytowego z Roadrunner. Do sieci trafił już nakręcony przez Shawna "Clowna" Crahana teledysk, w którym główną rolę zagrał aktor Jackson White (m.in. "Mrs. Fletcher", "Tell Me Lies").

To pierwsze nagranie zamaskowanych metalowców przygotowane po poważnych zmianach w składzie. Z zespołem pożegnali się już Sid Wilson (1998-2026), Craig "133" Jones (1996-2023) i perkusista Jay Weinberg, prywatnie syn Maksa Weinberga, perkusisty znanego m.in. z E Street Band Bruce'a Springsteena.

Miejsce Jaya Weinberga w 2024 r. zajął Eloy Casagrande, który po 13 latach opuścił brazylijską Sepulturę.

Slipknot z niespodziewaną premierą po zmianach

Trzon Slipknot stanowią (#6) Shawn "Clown" Crahan (instrumenty perkusyjne), (#7) Mick Thomson (gitara), (#8) Corey Taylor (wokal) i (#4) Jim Root (gitara). U ich boku poza Casagrande występują jeszcze (V) Alessandro "Vman" Venturella (bas) i Michael "Tortilla Man" Pfaff (instrumenty perkusyjne, klawisze), a na oficjalnym zdjęciu prasowym widnieje także odpowiedzialny za sampler, klawisze i instrumenty perkusyjne tajemniczy muzyk koncertowy (jego tożsamość wciąż nie została ujawniona).

"To absolutnie miażdżące doświadczenie. Jedną z moich ulubionych rzeczy w tym utworze jest to, że w pewnym sensie podsumowuje wszystko, co robimy. Ma te wspaniałe momenty hiperaktywności, a na końcu jest ten wzniosły drop, który po prostu to robi. To tak, jakbyśmy trzymali wszystkich za włosy i krzyczeli: 'Naprzód! Naprzód!'. To moim zdaniem idealnie podsumowuje Slipknot" - mówi Corey Taylor o utworze "Arsenal" w rozmowie z BBC Radio 1.

Dodajmy, że ostatni studyjny album "The End, So Far" (2022) dotarł do 2. miejsca amerykańskiej listy Billboardu - to szóste wydawnictwo ekipy z Des Moines w stanie Iowa w pierwszej dziesiątce tego notowania.