Nie żyje Piotr Sopek. Gitarzysta Devaner miał 52 lata
W wieku 52 lat zmarł Piotr Sopek, gitarzysta i założyciel thrashmetalowej grupy Devaner. Był też organizatorem Festiwalu Mocne Uderzenie w Bielsku Podlaskim.
Informację o jego śmierci przekazali przyjaciele w mediach społecznościowych. Z nekrologu dowiadujemy się, że msza pogrzebowa odbędzie się 2 marca ok. godz. 12:40 w Bazylice NNMP w Bielsku Podlaskim.
Piotr Sopek był gitarzystą i założycielem thrashmetalowego zespołu Devaner oraz współtwórcą Festiwalu Mocne Uderzenie. W maju skończyłby 53 lata.
Nie żyje Piotr Sopek
W jednym z ostatnich wpisów zapowiadał, że tegoroczna edycja Festiwalu Mocne Uderzenie prawdopodobnie się obędzie. Pierwszym zapowiedzianym wykonawcą był jego zespół Devaner, który obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia.
Grupa wydała dwie duże płyty "Fear of Being Born" (2017) i "Never Forget Never Forgive" (2022).
"Życie jest przekorne, czasem dzieją się rzeczy na które nie mamy wpływu. Coś się tworzy, coś się rozpada bez szans naprawy" - napisał pod koniec lutego.