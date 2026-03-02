Nie żyje Piotr Sopek. Gitarzysta Devaner miał 52 lata

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W wieku 52 lat zmarł Piotr Sopek, gitarzysta i założyciel thrashmetalowej grupy Devaner. Był też organizatorem Festiwalu Mocne Uderzenie w Bielsku Podlaskim.

article cover
Piotr Sopek (Devaner) miał 52 lataoficjalna strona wykonawcy

Informację o jego śmierci przekazali przyjaciele w mediach społecznościowych. Z nekrologu dowiadujemy się, że msza pogrzebowa odbędzie się 2 marca ok. godz. 12:40 w Bazylice NNMP w Bielsku Podlaskim.

Piotr Sopek był gitarzystą i założycielem thrashmetalowego zespołu Devaner oraz współtwórcą Festiwalu Mocne Uderzenie. W maju skończyłby 53 lata.

Nie żyje Piotr Sopek

W jednym z ostatnich wpisów zapowiadał, że tegoroczna edycja Festiwalu Mocne Uderzenie prawdopodobnie się obędzie. Pierwszym zapowiedzianym wykonawcą był jego zespół Devaner, który obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia.

Grupa wydała dwie duże płyty "Fear of Being Born" (2017) i "Never Forget Never Forgive" (2022).

"Życie jest przekorne, czasem dzieją się rzeczy na które nie mamy wpływu. Coś się tworzy, coś się rozpada bez szans naprawy" - napisał pod koniec lutego.

