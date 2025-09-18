Nie żyje Paweł "Hevi" Szostak. Założyciel Heart Attack miał 49 lat

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o niespodziewanej śmierci Pawła "Hevi" Szostaka, perkusisty, lidera i założyciela grupy Heart Attack. "Legenda krakowskiego heavy metalu" - żegnają go przyjaciele.

Paweł "Hevi" Szostak był liderem grupy Heart Attack
Paweł "Hevi" Szostak zmarł w wieku 49 lat. Nie podano przyczyny jego śmierci.

Muzyk był założycielem, liderem i perkusistą zespołu Heart Attack, którego skład zmieniał się wielokrotnie.

Nie żyje Paweł "Hevi" Szostak z Heart Attack

"Odszedł mąż, ojciec, legenda krakowskiego heavy metalu, dla mnie odszedł kolega, model i jeden z najlepszych fanów mojej twórczości", "Za wcześnie, za wcześnie", "Na zawsze w naszej pamięci" - czytamy w dziesiątkach wpisów jego przyjaciół na profilu muzyka na Facebooku.

Działający od 2001 r. krakowski Heart Attack wypuścił trzy płyty studyjne: "Polaris" (2009), "Focus" (2013) i "Neony" (2015). Dorobek metalowej grupy zamyka koncerowe wydawnictwo "4Live" (2019).

