Nie żyje Paweł "Hevi" Szostak. Założyciel Heart Attack miał 49 lat
W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o niespodziewanej śmierci Pawła "Hevi" Szostaka, perkusisty, lidera i założyciela grupy Heart Attack. "Legenda krakowskiego heavy metalu" - żegnają go przyjaciele.
Paweł "Hevi" Szostak zmarł w wieku 49 lat. Nie podano przyczyny jego śmierci.
Muzyk był założycielem, liderem i perkusistą zespołu Heart Attack, którego skład zmieniał się wielokrotnie.
Nie żyje Paweł "Hevi" Szostak z Heart Attack
"Odszedł mąż, ojciec, legenda krakowskiego heavy metalu, dla mnie odszedł kolega, model i jeden z najlepszych fanów mojej twórczości", "Za wcześnie, za wcześnie", "Na zawsze w naszej pamięci" - czytamy w dziesiątkach wpisów jego przyjaciół na profilu muzyka na Facebooku.
Działający od 2001 r. krakowski Heart Attack wypuścił trzy płyty studyjne: "Polaris" (2009), "Focus" (2013) i "Neony" (2015). Dorobek metalowej grupy zamyka koncerowe wydawnictwo "4Live" (2019).