Nie żyje Mike Browning. Współzałożyciel Morbid Angel miał 62 lata

Mike Browning urodził się 26 maja 1964 roku w Tampie na Florydzie. Jego muzyczna fascynacja rozpoczęła się w wieku 13 lat, kiedy to zaczął grać na perkusji do płyt Black Sabbath i Led Zeppelin, a z czasem zaczął czerpać inspiracje od zespołów takich jak Slayer czy Mercyful Fate. W 1983 roku, wraz z gitarzystą Treyem Azagthothem, założył grupę Morbid Angel. Ich pierwsze koncerty, charakteryzujące się mrocznymi riffami, blastami i brutalnym wizerunkiem scenicznym, kładły fundamenty pod nowy podgatunek ciężkiego grania znany jako death metal. W początkowym okresie działalności zespół nagrał debiutancki album "Abominations of Desolation", na którym Browning pełnił rolę głównego wokalisty i perkusisty. Niestety, w wyniku wewnętrznych konfliktów, płyta trafiła na półkę, a Browning po kłótni z Azagthothem w 1986 roku opuścił zespół. Sam krążek ujrzał światło dzienne dopiero w 1991 roku.

Sceniczne innowacje w Nocturnus

Po krótkim epizodzie w grupie Incubus (nie mylić z rockową kapelą z lat 90.), w 1987 roku Browning powołał do życia projekt Nocturnus. To w tej formacji wokalista połączył ekstremalne, ciężkie brzmienia z opowieściami i estetyką science fiction. Zespół przeszedł do historii jako jedna z pierwszych death metalowych grup, która na stałe włączyła do swojego instrumentarium klawisze. Podczas pierwszego etapu działalności Nocturnus wydał dwa docenione albumy, z których debiutancki "The Key" z 1990 roku uznawany jest do dziś za kamień milowy w rozwoju progresywnego death metalu. Przygoda Browninga z zespołem zakończyła się w 1992 roku po wydaniu płyty "Thresholds". W 2013 roku muzyk reaktywował formację pod nową nazwą Nocturnus AD, z którą pozostał aktywny aż do śmierci, wydając m.in. wysoko oceniane albumy "Paradox" (2019) oraz "Unicursal" (2024).

Rozwiń

Świat metalu żegna legendę

Informację o śmierci muzyka potwierdziła w poniedziałek, 13 lipca, wytwórnia Profound Lore Records, która wydawała ostatnie płyty zespołu Nocturnus AD. Oficjalne pożegnanie zamieścili w mediach społecznościowych również muzycy Morbid Angel: "R.I.P Mike. Dziękujemy, że pomogłeś temu wszystkiemu się wydarzyć. Nasze kondolencje dla jego rodziny, a w szczególności dla jego córki". W sieci pojawiły się liczne hołdy od wybitnych przedstawicieli sceny metalowej. Perkusista Megadeth, Dirk Verbeuren, napisał: "Mike, byłeś muzyczną legendą i naprawdę najmilszym facetem. Nie mogę uwierzyć, że odszedłeś. Dziękuję ci za twoją muzykę i wszystkie dobre rozmowy". Wyrazy szacunku przekazali również m.in. Alex Bouks z Immolation oraz Michael Amott z Arch Enemy.