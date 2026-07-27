Pochodzący z Rzeszowa Marcin Nowak działał w metalowym podziemiu od początku XXI wieku. Nagrywał z takimi zespołami, jak m.in. Dimension i Misteria (a także jej późniejszym wcieleniu jako Mysteria).

W 2014 r. pojawił się w składzie grupy Thy Worshiper, łączącą black metal, death metal i folk z pogańską symboliką oraz mistycznym nastrojem. To właśnie muzycy tej formacji przekazali informację o śmierci byłego basisty.

Nie żyje Marcin Nowak

"Zmarł Marcin Nowak. Wspaniały muzyk i realizator dźwięku. Kumpel. Z Thy Worshiper nagrał 'Oziminę'. Sam ją zmiksował i zmasterował. Zagrał trasę z Furią, Witchmaster i ROGI. Zawsze był blisko zespołu albo jako muzyk, albo jako pomocna dłoń. Spoczywaj w spokoju Marcin" - czytamy na profilu zespołu na Facebooku.

Wspomniana "Ozimina" to wydana w 2015 r. przez wytwórnię Arachnophobia Records EP-ka, zawierająca sześć utworów.

W późniejszym czasie zespół Thy Worshiper - już w zmienionym składzie - wypuścił trzy duże albumy: "Klechdy" (2016), "Bajki o staruchu" (2021) i "Demony wschodu" (2026).