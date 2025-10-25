Informację o śmierci Marcie Free potwierdził Jay Schellen, perkusista grupy Unruly Child (występujący także w progrockowym Yes), która z przerwami działa od 1990 r.

"Wczoraj wieczorem, kiedy usłyszałem wiadomość o śmierci mojej ukochanej przyjaciółki i koleżanki z zespołu Unruly Child, Marcie Free, po prostu nie mogłem znaleźć słów. To bardzo bolesne" - napisał na Facebooku muzyk.

"Głos, który nie miał granic i nie miał sobie równych, prawdziwie wyjątkowy talent i jedna z najbardziej otwartych i pięknych dusz, jakie kiedykolwiek poznałem. Jestem załamany i nie mogę powiedzieć nic więcej" - dodał perkusista.

Nie żyje Marcie Free. Na świat przyszła jako mężczyzna

Marcie Michelle Free przyszła na świat jako Mark Edward Free 12 kwietnia 1954 r. Jako 19-latek zaczęła profesjonalną przygodę ze śpiewaniem. W 1979 r. przeniosła się do Los Angeles.

W 1983 r. poznała perkusistę Carmine'a Appice'a, znanego z m.in. Vanilla Fudge, Cactus, supergrupy Beck, Bogart & Appice, zespołów Roda Stewarta i Paula Stanleya z Kiss. Do ich spotkania doszło na krótko przed tym, jak Appice został zwolniony z grupy Ozzy'ego Osbourne'a.

Wówczas muzyk postanowił powołać do życia nowy glammetalowy projekt pod szyldem King Kobra z Free w roli wokalisty. Razem nagrali dwie płyty studyjne: "Ready To Strike" (1984) i "Thrill Of A Lifetime" (1985), a Free wkrótce odeszła, by zająć się innymi projektami.

Marcie Free była wokalistką Unruly Child

Na początku lat 90. powstała grupa Unruly Child, którą stworzyli Mark Free (wokal), Bruce Gowdy (gitara), Larry Antonino (bas), Jay Schellen (perkusja) i znany z m.in. The Moody Blues Guy Allison (instrumenty klawiszowe). Zespół poszedł jednak szybko w rozsypkę, gdy stracił kontrakt płytowy. Na to nałożyły się problemy prywatne Free, która w 1993 r. zmieniła płeć, stając się transpłciową kobietą. "Gdybym kontynuowała swoje życie jako Mark, to na pewno bym umarła" - mówiła wówczas.

Wokalistka miała też twierdzić, że tranzycja miała wpływ na załamanie jej kariery. Do muzyki pod szyldem Unruly Child na dobre wróciła dopiero w 2009 r. (w latach 1998-2002 w zespole śpiewał Kelly Hansen, późniejszy wieloletni wokalista Foreigner).

Po reaktywacji z Unruly Child nagrała jeszcze płyty "Worlds Collide" (2010), "Down the Rabbit Hole" (2014), "Can't Go Home" (2017), "Big Blue World" (2019) i "Our Glass House" (2020).

