Grupa CETI powstała w październiku 1989 r., gdy relacje w zespole Turbo zaczęły się psuć. Wówczas wokalista Grzegorz Kupczyk postanowił stworzyć własny projekt razem z grającą na instrumentach klawiszowych Marią "Marihuaną" Wietrzykowską. Początkowo lider grał także na basie, dopiero później dołączył obsługujący cztery struny Maciej "Maciuperski" Przybylski.

Skład uzupełniali Andrzej Łysów (gitary) i Jacek Jabłoński (perkusja). Tego ostatniego już po nagraniu debiutanckiej płyty "Czarna róża" zastąpił Marcin "Mucek" Krystek, który w zespole grał do 2018 r.

Nie żyje Maciej Przybylski. Współtworzył grupę CETI

Informacja o śmierci Macieja Przybylskiego pojawiła się na profilu obecnie zawieszonej grupy CETI. Basista występował w tym zespole w latach 1989-1995 - zagrał na płytach "Czarna róża", "Lamiastrata", "Rasizm", koncertowym albumie "Extasy '93" i EP-ce "Maxi Promotion". 54-letni muzyk zmarł po długotrwałej śpiączce spowodowanej zawałem.

"Jego głos można także usłyszeć w żarcie muzycznym 'Błazen', który finalizuje pierwszą płytę zespołu CETI. Był także wspaniałym malarzem. Jego autorstwa są okładki płyt 'Lamiastrata' i 'Rasizm'. Jest i pozostanie na zawsze współtwórcą wspaniałego okresu naszego zespołu. Łączymy się w bólu z rodziną i z najbliższymi. Spoczywaj w pokoju przyjacielu..." - tak pożegnał basistę profil grupy CETI.

Maciej Przybylski występował także w składzie thrashmetalowej grupy Neurothing z Poznania (lata 2005-2014).

Jego malarskie prace doczekały się wystaw indywidualnych i zbiorowych (m.in. wernisaż "Polirytmia zdarzeń/Polifonia westchnień"), a sam Maciej Przybylski pracował (jako profesor nadzwyczajny) na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.