Informacje o śmierci Kevina Riddlesa przekazał Kevin Heybourne , lider i jedyny członek oryginalnego składu Angel Witch występujący w tym zespole do dziś. Dodał, że do śmierci Riddlesa był z nim w kontakcie.

Kevin Riddles był muzykiem oryginalnego składu Angel Witch, grupy zaliczanej do grona pionierów nurtu New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM). Basista brał udział w nagraniu pierwszego utworu "Baphomet" na składankę "Metal for Muthas", na którą trafiły także nagrania m.in. Iron Maiden, Samson i Praying Mantis.