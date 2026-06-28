"Z ogromnym bólem i smutkiem informujemy o śmierci naszego wspaniałego Kolegi i Przyjaciela Grzegorza 'Demona' Mroczka. To dla nas ogromna strata" - czytamy we wpisie na profilu grupy Dragon na Facebooku.

Basista w latach 1986-1989 występował w zespole Gilotyna z Bielska-Białej. Do Dragona dołączył w 1989 r., gdzie grał już perkusista Gilotyny - Krystian "Bomba" Bytom. Grzegorz "Demon" Mroczek razem z Dragonem nagrał płyty "Fallen Angel" (1990), "Scream of Death" (1991) i "Sacrifice" (1994).

Basista na krótko powrócił do zespołu podczas reaktywacji w 2016 r. Przypomnijmy, że liderami tej katowickiej formacji od początku są Jarosław "Gronos" Gronowski (gitara) i Adrian Frelich (wokal). Towarzyszą im obecnie Krzysztof Oset (były basista grup Kat ) i perkusista Jan Traciński.

Nie żyje Grzegorz "Demon" Mroczek. "Zostawiasz po sobie wielką pustkę"

"Demon był nie tylko wybitnym muzykiem, z którym nagraliśmy nasze niezapomniane płyty, zagraliśmy mnóstwo wspaniałych koncertów, ale przede wszystkim był prawdziwą duszą towarzystwa i super kumplem. Człowiekiem, który potrafił rozładować każdą napiętą atmosferę, sypał żartami jak z rękawa i wnosił mnóstwo radości zarówno do naszej sali prób, jak i na scenę. Chociaż od wielu lat nie graliśmy już razem, to zawsze wspierał Dragona. Duszą oraz myślami był z nami. Dziękujemy Ci za każdą wspólnie spędzoną chwilę, za pot wylany na próbach i za magię, którą tworzyliśmy razem na koncertach. Zostawiasz po sobie wielką pustkę i wspaniałą muzykę, która będzie żyła wiecznie. Żegnaj, Przyjacielu. Do zobaczenia po drugiej stronie sceny" - tak swojego przyjaciela pożegnali muzycy grupy Dragon.

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Dodajmy, że w kwietniu 2025 r. wspomniany album "Sacrifice" (w oryginale wydany tylko na kasecie magnetofonowej) został wznowiony po latach jako CD spakowany w jewel case (+ slipcase) oraz po raz pierwszy na winylu. Na potrzeby reedycji album został poddany ponownemu masteringowi, za który odpowiedzialny jest Piotr Mańkowski (Coverius Studio). Dodajmy, że współtworzy on oblicze polskiego metalu jako gitarzysta działającej od połowy lat 80. grupy Wolf Spider.

Dragon - legenda polskiego metalu

Powstały w Katowicach w 1984 r. Dragon ma na koncie siedem albumów studyjnych oraz kilka pomniejszych wydawnictw (głównie splitów z Wolf Spider, Stos i Destroyers). Zespół występował na największych imprezach w Polsce (m.in. Metalmania, Metal Battle, Jarocin).

Dorobek formacji zamyka nominowany do Fryderyka "Unde Malum" z lutego 2023 r.

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