Bartholomäus "Barth" Resch zginął w wypadku samochodowym. O tragedii z udziałem 47-latka donosiły lokalne media jeszcze na początku maja. Dopiero teraz muzyka i organizatora koncertów pożegnał lider austriackiej grupy Belphegor, w której występował w latach 2002-2006.

"29 lat lojalnego braterstwa - jaką wspaniałą i pełną chaosu drogę przebyliśmy razem. Co za tragedia. Wciąż miał Pan tyle wizji na przyszłość, Herr Goaßbock [kozioł po niemiecku]. Jestem zdruzgotany Pańską śmiercią. Pozostawia Pan po sobie ogromną pustkę, a nawet to jest mało powiedziane. W 2011 roku uratował mi Pan życie, Barth" - napisał w mediach społecznościowych gitarzysta Helmuth Lehner, który od 1996 r. pełni również funkcję wokalisty Belphegor.

Nie żyje Bartholomäus "Barth" Resch. Tak pożegnał go lider Belphegor

"Dziękuję, że wniosłeś tyle koloru, pasji i ognia w lata, które razem spędziliśmy. Tysiące wspomnień, przyjacielu. Przysięgam, że spotkamy się znów. Kocham cię, Bracie! Pactum in Aeternum - niech twój duch wędruje wolny i nieujarzmiony!" - dodał frontman formacji łączącej black i death metal w bezkompromisowej formie.

Dodajmy, że Barth był cenioną postacią na austriackiej scenie metalowej. Występował również w zespołach ArsGoatia, Our Survival Depends on Us i Tabula Rasa. Był też organizatorem House of the Holy Festival.

Po rozstaniu z Belphegor wspierał ten zespół także jako autor tekstów i oprawy graficznej. W lutym 2026 r. można było usłyszeć jego głos w utworze "Scarlet Beast - Leviathan".

Belphegor powraca do Polski

Dodajmy, że austriacka grupa w połowie października powróci do Polski na dwa koncerty w ramach trasy "Praise the Beast European Tour 2026". Zespół z udziałem wspierających gości zagra w Krakowie (Hype Park, 13 października) i Gdańsku (Drizzly Grizzly, 14 października). W roli supportów zaprezentują się Brazylijczycy z Krisiun (legenda tamtejszej sceny deathmetalowej) oraz Holendrzy z Asagraum (melodyjny black metal).

U boku Helmutha Lehnera w Belphegor występuje obecnie czeski basista Serpenth, a koncertowy skład tworzą dodatkowo polski perkusista Daniel 'Nar-Sil' Rutkowski (Hate, Embrional, Hentenced, eks-Neolith, eks-Virgin Snatch), austriacki gitarzysta Wolfgang Rothbauer i grecki basista Chris Bonos.

Ostatnią studyjną płytą Austriaków pozostaje wydana w 2022 r. "The Devils". Długo oczekiwany i bardzo dobrze przyjęty album Belphegora trafił na rynek w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records.

Dodajmy, że formacja była jedną z gwiazd czerwcowego Mystic Festivalu w Gdańsku.

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