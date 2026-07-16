Informację o śmierci 59-letniego Erika Mortensena opublikowali jego koledzy z Communic.

"Z głębokim smutkiem przekazujemy druzgocącą wiadomość, że minionej nocy, po krótkiej chorobie, zmarł nasz wieloletni basista, brat i bliski przyjaciel - Erik Mortensen.

Przez ponad dwie dekady muzyczny talent, zaangażowanie i przyjaźń Erika kształtowały nasz zespół, czyniąc go tym, czym jest dzisiaj; przede wszystkim jednak straciliśmy kogoś, kogo głęboko kochaliśmy" - czytamy w wiadomości.

Nie żyje Erik Mortensen. Współtworzył grupę Communic

Basista w 2003 r. dołączył do norweskiej grupy Communic. Początkowo był to poboczny projekt Oddleifa Stenslanda (wokal, gitara) i Tora Atle Andersena (perkusja) znanych z formacji Scariot. Szybko obaj muzycy opuścili poprzedni zespół, by w pełni skupić się na działalności Communic.

Zespół w sumie nagrał sześć płyt, wszystkie ukazały się nakładem niemieckiej wytwórni Nuclear Blast. Dorobek Communic zamyka album "Hiding from the World" z 2020 r. Okładkę przygotował Travis Smith, pracujący z takimi tuzami ciężkiego grania, jak m.in. Death, Katatonia, Nevermore, Anathema, King Diamond, Opeth, Overkill czy polski Riverside.

W czerwcu 2026 r. Erik Mortensen poinformował, że odchodzi z Communic z powodów zdrowotnych.