"Braterstwo krwi i żelaza. Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego byłego basisty, przyjaciela i towarzysza broni, Rogera 'Bogge' Svenssona (1965-2026), szerzej znanego jako B. War... Pozostają wspomnienia" - napisał na Facebooku Morgan Håkansson, gitarzysta i założyciel grupy Marduk.

Formacja powstała w Norrköping w 1990 r. Jej celem miało być stworzenie "najbardziej obrazoburczej grupy na świecie". Już po wydaniu debiutanckiego albumu "Dark Endless" do zespołu dołączył Roger Svensson, który miał już na koncie nagrania z Allegiance - początkowo jako gitarzysta, później także jako wokalista i basista.

Nie żyje B.War. Był basistą grupy Marduk

To właśnie z Mardukiem zdobył status ikony black metalu, nagrywając w sumie siedem studyjnych płyt, w tym "Panzer Division Marduk" (1999).

Po rozstaniu z tym zespole pojawił się w składzie RebelAngels, który później przekształcił się w Elizium. Razem z nim występował też Erik "Legion" Hagsted, w latach 1995-2003 wokalista Marduka.