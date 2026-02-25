Z nekrologu dowiadujemy się, że 54-letni muzyk zmarł 8 lutego. Informacja o jego śmierci dotarła do szerszej publiczności dopiero teraz.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 26 lutego o godzinie 10:00 w Kościele MB Wspomożycielki Wiernych w Warszawie. Andrzej "Quack" Kułakowski zostanie pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym, o czym informują mama i przyjaciele.

Kim był Andrzej "Quack" Kułakowski?

W latach 1991-93 gitarzysta był muzykiem łódzkiego Imperatora, jednego z pionierów death metalu w Polsce. Z tym zespołem zarejestrował koncertowy album "Live In Tarnów 06.12.91".

"Szybko złapaliśmy kontakt. Kilka spotkań u mnie w Łodzi i na salce w W-wie, i od wiosny 1991 do końca 1993 (kiedy to zawiesiłem działalność kapeli na 25 lat) graliśmy w czwórkę. Był to wówczas najmocniejszy skład IMPERATOR! Znajdź spokój Brachu gdziekolwiek teraz jesteś" - napisał Bariel, czyli gitarzysta Piotr Tomczyk.

W tym samym czasie Andrzej Kułakowski znalazł się w gronie założycieli warszawskiego Hate (początkowo jeszcze pod nazwą Infected). Pierwszy skład tworzyli Adam "ATF Sinner" Buszko (wokal, gitara), Andrzej "Quack" Kułakowski (gitara), Marcin "Martin" Russak (bas) i Piotr "Mittloff" Kozieradzki (perkusja, obecnie Riverside).

"Quack" z Hate nagrał dwie demówki: "Abhorrence" i "Evil Art".

