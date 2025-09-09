Informację o śmierci Allena Blickle'a przekazała Laura Pleasants z zaprzyjaźnionej grupy Kylesa. Dodajmy, że zarówno Kylesa, jak i Baroness, pochodzą z Savannah w stanie Georgia - obie formacje współtworzą scenę sludge metalową, często razem koncertowały, a muzycy wspierają się również na płytach.

"Wszyscy myśleliśmy, że masz to w garści. Mieliśmy się spotkać, kiedy wrócę z trasy. Czułam się taki szczęśliwy, że odnowiłam z tobą kontakt po przeprowadzce do Los Angeles kilka lat temu" - napisała Laura Pleasants we wspomnieniu na Instagramie.

Nie podano przyczyny śmierci 42-latka. Śmierć swojego byłego perkusisty potwierdzili również muzycy Baroness, apelując o uszanowanie prywatności zespołu i najbliższych w tym trudnym czasie.

Nie żyje Allen Blickle. Był współzałożycielem Baroness

Perkusista był współzałożycielem grupy Baroness, którą na początku w 2003 r. tworzyli także John Baizley (wokal, gitara), Tim Loose (gitara) i Summer Welch (bas). Po dwóch latach Loose'a zastąpił brat Allena - Brian Blickle. Zespół szybko wyrobił sobie markę na metalowej scenie, a kontrakt zaoferowała mu wytwórnia Relapse Records.

Uznanie branży i środowiska przyniosły Amerykanom płyty zatytułowane kolorami - "Red Album" (2007), "Blue Record" (2009) i "Yellow & Green" (2012), a także koncerty z m.in. Faith No More, Jane's Addiction i Clutch.

To właśnie podczas europejskiej trasy promującej album "Yellow & Green" doszło do wypadku autokaru z muzykami Baroness. Podczas ulewnego deszczu pojazd przejechał przez barierkę ochronną i spadł z 9-metrowego wiaduktu. Rannych zostało w sumie 9 osób, w tym członkowie grupy. John Baizley złamał lewą rękę i lewą nogę, a Allen Blickle i Matt Maggioni (bas) połamali żebra. Hospitalizowany był również gitarzysta i wokalista Pete Adams, który w 2008 r. zastąpił Briana Blickle'a.

Po pewnym czasie od wypadku poinformowano, że z Baroness pożegnali się Allen Blickle i Matt Maggioni. Zastąpili ich odpowiednio Sebastian Thomson i Nick Jost. W 2017 r. odszedł również Pete Adams, a w jego miejsce w składzie występuje Gina Gleason. Jedynym założycielem w obecnym składzie pozostaje John Baizley.

Festiwal FAMA 2025: "Kury piejo, ja się cieszę" [RELACJA] INTERIA.PL