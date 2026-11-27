Grupa Within Temptation ogłasza trasę "Through Fire & Ashes - The 2027 Tour" z koncertami w Ameryce Łacińskiej, Europie i Wielkiej Brytanii. Holenderska formacja powróci też do Polski, gdzie ma wierne grono oddanych fanów.

Koncert organizowany przez Live Nation odbędzie się 21 października 2027 r. w Atlas Arenie w Łodzi.

Within Temptation na koncercie w Polsce - sprzedaż biletów:

Przedsprzedaż Artysty: 27 listopada od godz. 11:00

Przedsprzedaż Mastercard Pekao: 30 listopada od godz. 10:00

Przedsprzedaż Spotify: 30 listopada od godz. 11:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: 1 grudnia od godz. 11:00.

Sprzedaż ogólna: 2 grudnia od godz. 11:00.

Na nadchodzącej trasie zespół przeniesie swoje koncerty na zupełnie nowy poziom. Produkcja została zaprojektowana z myślą o halach widowiskowych i ożywi świat "Through Fire & Ashes" wokół wokalistki Sharon den Adel i zespołu. Muzycy zagrają premierowe utwory obok hymnów, które fani dawno uznali za swoje. Goście specjalni trasy zostaną ogłoszeni wkrótce.

Na zakończenie grupa wystąpi w amsterdamskiej Ziggo Dome (4 grudnia 2027 r.).

Nazwa trasy pochodzi od nowego singla zespołu "Through Fire & Ashes" (feat. S10). To utwór tytułowy z nadchodzącego albumu studyjnego, którego premierę zaplanowano na wiosnę 2027 r.

"Te utwory opowiadają o zmaganiach, które wszyscy w sobie nosimy, w szybko zmieniającym się świecie, w którym każdy z nas próbuje się nie rozsypać. Jednocześnie jest tak, jak powiedział kiedyś Konfucjusz: 'Naszą największą chwałą nie jest to, że nigdy nie upadamy, lecz to, że podnosimy się za każdym razem, gdy upadniemy'" - opowiada Sharon den Adel.

"Nie mogę się doczekać, aż wreszcie zagram nowe utwory na żywo z zespołem. Zaczynamy w Ameryce Łacińskiej, gdzie publiczność zawsze daje z siebie wszystko. Potem wracamy do domu, do Europy i Wielkiej Brytanii, gdzie kiedyś wszystko się zaczęło. Nie możemy się doczekać, aż znów rozpalimy ten ogień. Te piosenki powstały po to, żeby śpiewać je razem. Głośno!" - dodaje wokalistka Within Temptation.

Działająca od 1996 r. grupa Within Temptation zaliczana jest do ścisłej czołówki symfonicznego metalu. Na czele formacji z Holandii stoją wokalistka Sharon den Adel i gitarzysta Robert Westerholt, którzy są parą także w życiu prywatnym - razem mają trójkę dzieci.

U ich boku występują Jeroen van Veen (bas), Ruud Jolie (gitara), Mike Coolen (perkusja), Stefan Helleblad (gitara) i Vikram Shankar (instrumenty klawiszowe).

Zespół regularnie odwiedza Polskę - 22 sierpnia był jedną z gwiazd Rockowizna Festiwal w Poznaniu.