"Nie da się ich nie kochać". Enslaved, Sólstafir i Gaahls Wyrd w Polsce

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

26 lutego 2027 r. do Polski przyjadą Norwegowie z Enslaved i Islandczycy z Sólstafir. "Oba składy są nie do podrobienia" - zachęcają organizatorzy z Knock Out Productions.

Grutle Kjellson z Enslaved gra na gitarze elektrycznej i śpiewa podczas koncertu, scena oświetlona na niebiesko.
Grutle Kjellson (Enslaved) w akcjiKetil Martinsen / Gonzales PhotoAgencja FORUM

26 lutego 2027 r. Enslaved i Sólstafir zagrają w roli co-headlinerów w klubie Progresja w Warszawie. Wieczór otworzy norweski Gaahls Wyrd.

Założony w 1991 roku przez nastoletnich wówczas Ivara Bjørnsona (wokal, bas) i Grutle Kjellsona (gitara) Enslaved od swoich początków wyróżniał się na scenie drugiej fali black metalu, choćby poprzez determinację jego założycieli do obrania zgoła innego kursu, niż reszta podpalającej kościoły stawki.

Łącząca blackmetalowy mrok z progresywnym metalem formacja szykuje się do premiery 17. studyjnej płyty "Mið", która pojawi się 30 października. Tytuł to staronordyckie słowo oznaczające "środek" lub "centrum".

Obok liderów zespół tworzą jeszcze Arve "Ice Dale" Isdal (gitara), Håkon Vinje (instrumenty klawiszowe, czyste wokale) i Iver Sandøy (perkusja, czyste wokale).

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Islandczycy z Sólstafir zaczynali od black metalu, ale na wysokości trzeciej płyty "Köld" (2009) zaczęły pojawiać się porównania do takich nazw, jak Neurosis czy właśnie Enslaved.

"Ten post-progresywny metal ma w sobie wiele rzeczy - od nordyckiej melancholii począwszy aż po gotyckie mgiełki czy dźwiękowe nawałnice bez litości. Nie da się ich nie kochać, dlatego tak często nas odwiedzają" - podkreślają organizatorzy.

Koncert w Warszawie rozpocznie norweski Gaahls Wyrd. "Chodząca definicja black metalu" to zespół założony w 2015 r. przez Gaahla, byłego frontmana Gorgoroth i God Seed. "To projekt pozbawiony żartu czy innych zbędności. Zamiast tego daje black metal czarny jak noc - bogaty w melodie czy nawet kojące momenty" - czytamy.

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