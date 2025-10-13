Piąte stadium to schyłkowa niewydolność nerek. Przy tak zaawansowanym stadium rokowania lekarzy przy stosowaniu dializ wynoszą ok. 5-10 lat życia.

Nick Barker w najnowszej rozmowie w podcaście Pod Scum zdradził, że został zakwalifikowany do przeszczepu w kanadyjskim Vancouver. Od stycznia 2023 r. perkusista jest stale dializowany.

"Przeszedłem wszystkie wstępne oceny, zdałem wszystkie testy kwalifikacyjne. Powiedzieli: 'Tak, wszystko w porządku. Musisz tylko zrzucić kilka kilogramów'. Muszę więc schudnąć mniej więcej 9-14 kilogramów, zanim będą mogli mnie operować" - ujawnił.

Nick Barker zmaga się z poważną chorobą nerek. Trwa akcja pomocy

Legendarny perkusista z Wielkiej Brytanii od dłuższego czasu zmaga się z postępującą niewydolnością nerek. Na początku 2023 r. ruszyła internetowa zbiórka mająca na celu finansową pomoc dla muzyka. Obecnie zebrano ponad 65 tysięcy funtów (z zaplanowanych 100 tys.).

Nicholas Howard Barker zaczął grać na bębnach w wielu lat 13. Na jego styl grania, jak sam mówi, istotny wpływ mieli Neil Peart (Rush), Gene Hoglan (m.in. Death i Dark Angel), Clive Burr i Nicko McBrain (perkusiści Iron Maiden), Dave Lombardo (Slayer) i Pete Sandoval (Morbid Angel).

Poważną karierę rozpoczął w pierwszej połowie lat 90. w szeregach brytyjskiej grupy Cradle Of Filth , z którą nagrał cztery albumy i odbył szereg tras koncertowych po całym świecie. Równie wielkie sukcesy komercyjne odnosił w latach 1999-2004 w barwach norweskiego Dimmu Borgir .

Barker jest także jednym z najbardziej rozchwytywanych perkusistów sesyjnych, na przestrzeni lat z jego usług i talentu - zarówno w ramach koncertowania, jak i prac studyjnych - korzystały bowiem tak uznane grupy jak choćby Testament, Exodus, Old Man's Child, Gorgoroth, Brujeria, God Seed, Anaal Nathrakh, Lock Up, Shining i Benediction.

