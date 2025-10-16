"OutLaw", najnowsze dzieło zespołu, zarejestrowano podczas sesji do poprzedniej płyty "Law" (2018 r.). Formacja zdecydowała jednak odłożyć nad nim prace na bliżej nieokreśloną przyszłość, komponując w tzw. międzyczasie nowe utwory i przearanżowując starsze. Nowy album jest więc z jednej strony kontynuacją "Law", a z drugiej, jak czytamy, najbardziej eksperymentalnym, melodyjnym, przestrzennym, dopracowany i spójnym materiałem w dyskografii NeWBReeD.

NeWBReeD przed premierą albumu "OutLaw". Co już wiemy o nowej płycie metalowych eksperymentatorów ze Śląska?

Nagrania, miks i mastering piątego longplaya podopiecznych lubelskiej Selfmadegod Records odbyły się w 213 Studio. Całością produkcji "OutLaw" zajął się perkusista NeWBReeD Stanisław Wołonciej. Autorem okładki jest brytyjski artysta Alisdair Miller, zaś od strony graficznej całość zaprojektował Łukasz "Pachu" Pach, frontman death / grindowej grupy Hostia z Warszawy.

Pierwszą od siedmiu lat płytę NeWBReeD pilotuje hipnotyzujący singel "Brotherhood", w którym gościnnie gitarowe solo zagrał Hubert Więcek, muzyk rzeszowskiego Banishera, były członek m.in. Decapitated i Redemptor.

"'Brotherhood' jest utworem ciężkim, mechanicznym, ale i... nostalgicznym. To opis uczuć, jakie żywi się do osób, które są zawsze obecne w naszym życiu. Nieważne kim i czym jesteś. Z króla życia możesz stać się bezdomnym, a oni i tak są przy tobie, bez względu na wszystko" - o nowym singlu powiedział Tomasz Wołonciej, grający na gitarze wokalista NeWBReeD.

Singlowi "Brotherhood" towarzyszy animowany teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Album "OutLaw" będzie mieć swą premierę już 31 października nakładem zasłużonej Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku.

NeWBReeD - kim są?

NeWBReeD został założony w listopadzie 1999 roku przez braci Tomasza i Stanisława Wołonciejów. Rok później - po dołączeniu do składu basisty Pawła Gawłowskiego - zespół nagrał debiutanckie demo "Solitary". Od tego czasu grupa ewoluowała od "prawie deathmetalowego licealnego zespołu" przez progresywny do tego, co można usłyszeć dziś - w pełni świadomej formacji, mającej na koncie cztery albumy studyjne oraz dwa koncertowe materiały DVD.

NeWBReeD od zawsze był zespołem brzmiącym na każdym albumie zupełnie inaczej, pozostając przy tym szczerym wobec siebie i własnej tożsamości. Na przestrzeni lat grupa dzieliła scenę z m.in. Tides From Nebula, Blindead, Parricide i John Porter Band. Pod względem muzycznym awangardowa twórczość formacji z Bialska-Białej wymyka się zaszufladkowaniu, obejmując różne gatunki, w tym metal, rock, alternatywę, industrial, IDM czy elektronikę. Dość powiedzieć, że postępowe granie NeWBReeD polecane jest przez wydawcę fanom tak odmiennych brzmieniowo nazw, jak Soundgarden, Nine Inch Nails, King Crimson, Faith No More, Gojira, Meshuggah, Ministry i Morbid Angel.

Aktualny, trzyosobowy skład NeWBReeD tworzą grający na gitarze wokalista Tomasz Wołonciej, perkusista Stanisław Wołonciej oraz gitarzysta Szymon Fiuk.

NeWBReeD - szczegóły albumu "OutLaw" (tracklista):

1. "Brotherhood"

2. "See...Know"

3. "Sinusoida"

4. "A Brand New Life"

5. "Till Grave"

6. "I Promise To Be Free"

7. "Edging The Real Life"

8. "The Fake Twilight"

9. "I Still Admire The World"

10. "Fugitive".

