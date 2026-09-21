Łączący klasyczny metal podlany thrashem z prog metalem, groove i power metalem Nevermore powrócił na dobre w kwietniu tego roku. U boku liderów: gitarzysty Jeffa Loomisa (w latach 2014-2023 muzyk Arch Enemy, od 2021 r. również w Graham Bonnet's Alcatrazz) i perkusisty Vana Williamsa (od 2024 r. w Graham Bonnet's Alcatrazz, poza tym brał udział w takich projektach, jak m.in. Pure Sweet Hell, Ashes of Ares i Ghost Ship Octavius) pojawili się wówczas turecki wokalista Berzan Önen (m.in. Inner Urge, Crypted Roots, Black Water Sunset), gitarzysta Jack Cattoi i mający tureckie korzenie basista Semir Özerkan (m.in. Oceans of Slumber).

To właśnie w tym składzie Nevermore zagrał w sierpniu w Progresji w Warszawie. Do stolicy powróci 4 maja 2027 r., by zagrać w Proximie. Bilety na ten koncert trafią do sprzedaży 24 września (godz. 10:00).

Nevermore powraca do Polski. "Topka"

"Są legendarni z wielu powodów, a jeden z nich to idealny balans między głęboką emocjonalnością a żelazną instrumentalną precyzją. Nevermore grają amerykański power metal, czyli amalgamat progowych ambicji, thrashowych temp i teatralnej ekspresji. Topka" - zapowiadają organizatorzy z Knock Out Productions.

W Warszawie w roli supportów pojawią się Amerykanie z Rivers of Nihil (progresywny death metal) i Brytyjczycy z Urne (prog metal).

Nevermore wrócił z zaświatów

Przypomnijmy, że Nevermore po ponad dwóch dekadach zawiesił swoją działalność w 2011 r. - w swoją stronę poszli gitarzysta Jeff Loomis i perkusista Van Williams, a wokalista Warrel Dane skupił się na poprzednim zespole Sanctuary. Szansę na reaktywację w tym składzie przerwała niespodziewana śmierć Dane'a w grudniu 2017 r. 56-letni wokalista doznał ataku serca w São Paulo w Brazylii.

Basista klasycznego składu Jim Sheppard po śmierci Dane'a powołał do życia projekt Dead Heart Collective, w którym objął funkcję gitarzysty.

W sierpniu 2025 r. Nevermore zagrał pierwszy koncert po 15-letniej przerwie, biorąc udział w słynnym festiwalu Wacken Open Air w Niemczech.

Dotychczasową dyskografię zamyka płyta "The Obsidian Conspiracy" z 2010 r.