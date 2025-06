"Nowym utworem świętujemy 15 lat działalności Nervosy; to podsumowanie naszej muzycznej przygody trwającej przez te lata. 'Smashing Heads' to szczególny singel mający upamiętnić ten etap i zamknąć jeden rozdział, zanim wypuścimy coś zupełnie nowego na kolejnym albumie" - zerkając w przyszłość mówią członkinie Nervosy.

"'Smashing Heads' opowiada o obsesji wynikającej z emocji, które mogą doprowadzić cię do szaleństwa. O wrażeniu utraty panowania nad sobą, gdy nie sposób zapomnieć o tym, co czujesz" - zawarte w singlu przesłanie przybliżają podopieczne austriackiej Napalm Records.

Do żywiołowej kompozycji "Smashing Heads" powstał pełen aberracyjnych zachowań teledysk w reżyserii Dimitrisa Prevedourakisa , którego wspomógł drugi grecki filmowiec Konstantinos Papalopoulos .

"Każda z nas świruje po swojemu i właśnie to możecie zobaczyć w tym wideoklipie. Ukazanie naszej wizji i pomysłów na ten temat wymagało od nas sporego wysiłku. Gabriela (Abud; perkusistka Nervosy) jest aktorką i bardzo pomogła nam jeśli chodzi do grę aktorską i koncepcję klipu. Nagrywaliśmy go w piwnicy naszego studia i choć jesteśmy bardzo zadowolone z końcowego efektu naszej pracy, już nie możemy się doczekać oddania w wasze ręce nowego albumu i premierowych utworów" - dodały dziewczyny z zespołu o nazwie wykluczającej zachowanie spokoju.