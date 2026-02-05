Szósty longplay zespołu rodem z Sao Paulo nagrano w studiu Persephonic. Miks i mastering odbyły się w Jurassic Recordings. Nad całością - wraz z członkiniami Nervosy - czuwał ponownie Martin Furia, argentyński muzyk i producent, a zarazem gitarzysta Destruction, ojców chrzestnych teutońskiego thrashu.

Nervosa wytacza "Slave Machine". Co już wiemy o nowej płycie?

"'Slave Machine' to najbardziej brutalniejszy i najbardziej melodyjny album Nervosy. Jesteśmy dumne z tego, że poszłyśmy o krok dalej, zachowując własne korzenie" - o swoim nowym dokonaniu powiedziały podopieczne austriackiej Napalm Records.

Okładkę albumu "Slave Machine" zaprojektował Alcides Junior, brazylijski artysta, który jest także autorem pracy zdobiącej "Jailbreak" - poprzednią płytę Nervosy z 2023 roku.

Longplay "Slave Machine" ujrzy światło dzienne 3 kwietnia nakładem wspomnianej wytwórni z miasta Eisenerz w środkowej Austrii - popularnego ośrodka narciarskiego. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, cyfrowo, na kasecie oraz w edycji winylowej (także dwupłytowej).

Nowy album rezydującego od kilku lat w Grecji, death / thrashowego kwintetu pilotuje singel "Slave Machine".

Nervosa z nowym podejściem do thrashu na singlu "Slave Machine"

Utwór "Slave Machine", jak czytamy, otwiera nowy rozdział w historii Nervosy, która w 2025 roku obchodziła 15. urodziny. Uwagę zwraca przede wszystkim alternatywnie brzmiący mostek wpleciony w narastającą prędkość i chwytliwy refren, kontrast ukazujący nieco odmienne podejście do thrash metalu.

"Ten utwór jest wszystkim, co chcemy powiedzieć i zagrać; mnóstwo różnorodnych warstw wokalnych i gitarowych melodii niczym okrzyk oznajmiający, że wszyscy jesteśmy trybem w 'Niewolniczej machinie'" - o premierowej kompozycji napisały członkinie Nervosy.

Nervosa i jej międzynarodowy skład. "Na tym polega idea zespołu"

Przypomnijmy, że "Jailbreak", opublikowany pod koniec września 2023 roku, piąty album zespołu, był zarazem pierwszym longplayem death / thrashowej ekipy, na którym Prika Amaral, brazylijska gitarzysta i założycielka Nervosy, przejęła również obowiązki wokalistki. U jej boku w aktualnym składzie grupy powstałej w Sao Paulo figurują dwie Greczynki: basistka Hel Pyre i gitarzystka Helena Kotina. Od 2025 roku nową twarzą w barach Nervosy jest - co ciekawe - druga basistka Emmelie Herwegh, znana także z niderlandzkiej deathmetalowej grupy Sisters Of Suffocation, w której pełni funkcję gitarzystki rytmicznej. W tym roku z kolei do składu formacji powróciła bułgarska perkusistka Michaela Naydenova, którą - po zagraniu na płycie "Jailbreak" - przez ostatnie dwa lata zastępowała Brazylijka Gabriela Abud.

"Jestem jedyną członkinią figurującą w tym zespole od samego początku. Od samego początku komponowałam też riffy, partie wokalne, pisałam teksty i robiłam wiele różnych rzeczy, stąd część tożsamości Nervosy to moja działka. W ten sposób zachowujemy korzenie Nervosy, lubię jednak dawać swobodę w tworzeniu nowej wizji, pomysłów i rozwiązań, a te pochodzą od nowych dziewczyn. Uwielbiam łączyć różne style, sprawia to bowiem, że wszystko wychodzi lepiej i na tym polega idea zespołu" - o podstawowych założeniach zmieniającego się składu mówiła w 2025 roku Priscila dos Santos Amaral vel Prika Amaral.

Nervosa - szczegóły albumu "Slave Machine" (tracklista):

1. "Impending Doom"

2. "Slave Machine"

3. "Ghost Notes"

4. "Beast Of Burden"

5. "You Are Not A Hero"

6. "Hate"

7. "The New Empire"

8. "30 Seconds"

9. "Crawling For Your Pride"

10. "Learn Or Repeat"

11. "The Call"

12. "Speak In Fire".

