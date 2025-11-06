W pierwszej połowie lat 90. Behemoth wypuścił cztery demówki: "Endless Damnation" (1992), "The Return of the Northern Moon" (1993), "Thy Winter Kingdom" (1993) i cieszący się największą estymą w metalowym podziemiu "...From the Pagan Vastlands" (1994).

Pełnometrażowym debiutem ekipy Nergala był album "Sventevith (Storming Near The Baltic)" (1995). To właśnie ten materiał Nergal po raz pierwszy zagra w całości na żywo podczas ekskluzywnych występów festiwalowych w Europie. Na razie ogłoszono, że zostanie on zaprezentowany podczas festiwalu Beyond The Gates w Bergen w Norwegii (29 lipca - 1 sierpnia).

Nergal przypomni kultowy debiut Behemotha

Na scenie Nergal pojawi się w towarzystwie blackmetalowych wizjonerów Misþyrming z Islandii.

"Razem przywołają pierwotnego ducha albumu z 1995 roku, który położył podwaliny pod ewolucję Behemoth z podziemnego mroku do globalnej ekstremy" - czytamy.

Album "Sventevith (Storming Near The Baltic)" pokazywał blackmetalowe korzenie Nergala, który odpowiadał za wokale, gitary, bas, miksy i większość tekstów. W studiu wspierał go perkusista Adam "Baal Ravenlock" Muraszko oraz dodatkowo Cezary "Cezar" Augustynowicz z Christ Agony (instrumenty klawiszowe). Współtwórcą utworów "Ancient" i "Hell Dwells in Ice" był grający na instrumentach klawiszowych Szwajcar Sascha "Demonius" Falquet.

