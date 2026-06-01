Po blisko siedmiu latach od wydania ostatniego albumu "I Am the Way" zespół Neolith prezentuje utwór "Inbir" - tytułowe nagranie z szykowanej na 12 września nowej płyty. Do sieci właśnie trafił lyric video do tego numeru.

"'Inbir' to chyba najbardziej bezpośredni i brutalny utwór na nowej płycie Neolith - dlatego otwiera album i zapowiada go jako pierwszy singiel. To manifest zespołu: bez kalkulacji, kompromisów i podążania za trendami współczesnej sceny metalowej. Chcieliśmy stworzyć materiał agresywny, szczery i pełen energii. Po latach grania wciąż czujemy głód i radość tworzenia, a 'Inbir' jest najlepszym dowodem, że Neolith nadal potrafi atakować z pełną siłą" - podkreśla Grzegorz "Levi" Łukowski, który jest wokalistą Neolith od 1993 r.

Neolith powraca po latach. Co już wiemy?

"Inbir" będzie szóstym wydawnictwem w dorobku zespołu z Podkarpacia. Płyta ukaże się 12 września nakładem Deformeathing Prod. w formatach LP, CD oraz digital. Według zapowiedzi ma to być najbardziej ambitny i dopracowany materiał w historii grupy - zarówno pod względem kompozycji, jak i brzmienia.

Tytuł albumu wywodzi się ze starożytnego języka sumeryjskiego i oznacza "wojnę". Warstwa liryczna zgłębia uniwersalne tematy władzy, duchowości, tajemnic oraz ludzkiego losu.

Za brzmienie odpowiada zespół oraz Haldor Grunberg (Satanic Audio), znany ze współpracy z czołówką ekstremalnej sceny. Oprawę graficzną, która dopełnia mroczny klimat wydawnictwa, przygotował ceniony artysta Artur Szolc.

U boku lidera, wokalisty Grzegorza "Levi" Łukowskiego występują obecnie Conrad (gitary), Kriss (bas), Zi 'Ar (gitary) i Semuss (perkusja). Nowy materiał pojawi się jako LP, CD i w wersji cyfrowej. Po premierze Neolith zapowiada szeroko zakrojoną "koncertową ofensywę".

Neolith - szczegóły płyty "Inbir" (tracklista):

1. "Inbir"

2. "Ashur Has Given Me a Brother"

3. "The Dawn is Waking"

4. "Modlitwa na Marny Czas"

5. "Of All the Gods"

6. "Ouroboros"

7. "The Four ETEMMŪ of KURNUGI"

8. "Morte".

