Neolith ze swoim manifestem. "Agresywny, szczery i pełen energii"
Tytułowym utworem z nadchodzącej płyty "Inbir" przypomniała się grupa Neolith, zaliczana do legend polskiego podziemia metalowego. Do sieci trafiło właśnie tekstowe wideo. Nagranie według słów Grzegorza "Levi" Łukowskiego jest manifestem zespołu - "bez kalkulacji, kompromisów i podążania za trendami".
Po blisko siedmiu latach od wydania ostatniego albumu "I Am the Way" zespół Neolith prezentuje utwór "Inbir" - tytułowe nagranie z szykowanej na 12 września nowej płyty. Do sieci właśnie trafił lyric video do tego numeru.
"'Inbir' to chyba najbardziej bezpośredni i brutalny utwór na nowej płycie Neolith - dlatego otwiera album i zapowiada go jako pierwszy singiel. To manifest zespołu: bez kalkulacji, kompromisów i podążania za trendami współczesnej sceny metalowej. Chcieliśmy stworzyć materiał agresywny, szczery i pełen energii. Po latach grania wciąż czujemy głód i radość tworzenia, a 'Inbir' jest najlepszym dowodem, że Neolith nadal potrafi atakować z pełną siłą" - podkreśla Grzegorz "Levi" Łukowski, który jest wokalistą Neolith od 1993 r.
Neolith powraca po latach. Co już wiemy?
"Inbir" będzie szóstym wydawnictwem w dorobku zespołu z Podkarpacia. Płyta ukaże się 12 września nakładem Deformeathing Prod. w formatach LP, CD oraz digital. Według zapowiedzi ma to być najbardziej ambitny i dopracowany materiał w historii grupy - zarówno pod względem kompozycji, jak i brzmienia.
Tytuł albumu wywodzi się ze starożytnego języka sumeryjskiego i oznacza "wojnę". Warstwa liryczna zgłębia uniwersalne tematy władzy, duchowości, tajemnic oraz ludzkiego losu.
Za brzmienie odpowiada zespół oraz Haldor Grunberg (Satanic Audio), znany ze współpracy z czołówką ekstremalnej sceny. Oprawę graficzną, która dopełnia mroczny klimat wydawnictwa, przygotował ceniony artysta Artur Szolc.
U boku lidera, wokalisty Grzegorza "Levi" Łukowskiego występują obecnie Conrad (gitary), Kriss (bas), Zi 'Ar (gitary) i Semuss (perkusja). Po premierze Neolith zapowiada szeroko zakrojoną "koncertową ofensywę".
Neolith - szczegóły płyty "Inbir" (tracklista):
1. "Inbir"
2. "Ashur Has Given Me a Brother"
3. "The Dawn is Waking"
4. "Modlitwa na Marny Czas"
5. "Of All the Gods"
6. "Ouroboros"
7. "The Four ETEMMŪ of KURNUGI"
8. "Morte".