12 września nakładem Deformeathing Production pojawi się szósty studyjny album Neolith - "Inbir".

"Muzycznie pozostajemy wierni korzeniom. 'Inbir' to płyta intensywna, mroczna i świadomie osadzona w estetyce oldschoolowego death/black metalu" - zapowiada zespół rodem z podkarpackiego Leska.

Neolith powraca: Władza, duchowość i tajemnice

Tytuł albumu wywodzi się ze starożytnego języka sumeryjskiego i oznacza "wojnę". Warstwa liryczna zgłębia uniwersalne tematy władzy, duchowości, tajemnic oraz ludzkiego losu.

Następca albumu "I Am The Way" (2019) zapowiadany jest jako "najbardziej ambitne i dopracowane dzieło w historii załogi Leviego". Za brzmienie odpowiada zespół oraz Haldor Grunberg (Satanic Audio), znany ze współpracy z czołówką ekstremalnej sceny. Oprawę graficzną, która dopełnia mroczny klimat wydawnictwa, przygotował ceniony artysta Artur Szolc.

U boku lidera, wokalisty Grzegorza "Levi" Łukowskiego występują obecnie Conrad (gitary), Kriss (bas), Zi 'Ar (gitary) i Semuss (perkusja). Nowy materiał pojawi się jako LP, CD i w wersji cyfrowej. Po premierze Neolith zapowiada szeroko zakrojoną "koncertową ofensywę".

Neolith - szczegóły płyty "Inbir" (tracklista):

1. "Inbir"

2. "Ashur Has Given Me a Brother"

3. "The Dawn is Waking"

4. "Modlitwa na Marny Czas"

5. "Of All the Gods"

6. "Ouroboros"

7. "The Four ETEMMŪ of KURNUGI"

8. "Morte".

