Zapowiadany już przez nas album "Inbir" pojawi się 12 września. Drugim singlem z tego wydawnictwa jest utwór "Modlitwa na marny czas".

Szósta płyta Neolith ukaże się nakładem Deformeathing Prod. w formatach LP, CD oraz digital. Według zapowiedzi ma to być najbardziej ambitny i dopracowany materiał w historii grupy z Podkarpacia - zarówno pod względem kompozycji, jak i brzmienia.

Neolith po raz pierwszy w całości po polsku

"'Modlitwa na marny czas' to dla mnie utwór wyjątkowy z kilku powodów. Przede wszystkim jest to pierwszy w ponad trzydziestopięcioletniej historii Neolith numer napisany i wykonany w całości po polsku. Od dawna nosiłem się z zamiarem zmierzenia z ojczystym językiem, ale dopiero tekst przygotowany przez Jacko S. uświadomił mi, że właśnie nadszedł właściwy moment" - podkreśla Grzegorz "Levi" Łukowski, który jest wokalistą Neolith od 1993 r.

"Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że odbiega od sumeryjskiej tematyki Inbir, w rzeczywistości ma uniwersalną wymowę. Mówi o pierwszym z ludzi, jego pysze, odwiecznej skłonności do usprawiedliwiania własnych grzechów. Adam jest więc reprezentantem całej ludzkości, ale i tym przeklętym 'nosicielem' wszystkich podłości ludzkich. Stąd powtarzający się marny los jego i jego dzieł. Dla mnie ten utwór jest kolejnym spełnionym marzeniem i dowodem na to, że nawet po tylu latach Neolith wciąż potrafi przekraczać własne granice" - dodaje frontman metalowej grupy.

Tytuł albumu wywodzi się ze starożytnego języka sumeryjskiego i oznacza "wojnę". Warstwa liryczna zgłębia uniwersalne tematy władzy, duchowości, tajemnic oraz ludzkiego losu.

Za brzmienie odpowiada zespół oraz Haldor Grunberg (Satanic Audio), znany ze współpracy z czołówką ekstremalnej sceny. Oprawę graficzną, która dopełnia mroczny klimat wydawnictwa, przygotował ceniony artysta Artur Szolc.

U boku lidera, wokalisty Grzegorza "Levi" Łukowskiego występują obecnie Conrad (gitary), Kriss (bas), Zi 'Ar (gitary) i Semuss (perkusja).

Neolith - szczegóły płyty "Inbir" (tracklista):

1. "Inbir"

2. "Ashur Has Given Me a Brother"

3. "The Dawn is Waking"

4. "Modlitwa na marny czas"

5. "Of All the Gods"

6. "Ouroboros"

7. "The Four ETEMMŪ of KURNUGI"

8. "Morte".