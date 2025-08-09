Tymoteusz Hołysz, Interia Muzyka: W lecie tego roku kontynuujesz z Mayhem trasę koncertową celebrującą 40 lat zespołu. Zaczynałeś, gdy miałeś zaledwie 16 lat. W którym momencie zrozumiałeś, że jest to coś, co chcesz robić przez resztę życia?

Jørn "Necrobutcher" Stubberud: Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś konkretny moment. Od zawsze bardzo interesowałem się muzyką. Dorastałem w domu z dwoma wujkami słuchającymi Rolling Stonesów w latach 70. Myślę, że to mnie w pewnym sensie ukształtowało, a potem sam stałem się wielkim fanem muzyki. Wyobrażałem sobie siebie na scenie lub z gitarą. Moje zainteresowanie było na tyle duże, że potrzebowałem tej gitary i dostałem ją, gdy miałem około 10 lat. W wieku 12 lat, ja i moi przyjaciele założyliśmy zespół, chodziliśmy na próby, przeszliśmy przez kilku członków zespołu, kilkukrotnie zmienialiśmy nazwę. W końcu nazwaliśmy się Musta czyli Czerń po fińsku. Oznaczało to też w slangu "must have", więc było to w pewnym sensie podwójne znaczenie. Wiele zespołów w tym czasie tak robiło, szczególnie Rolling Stones z "Brown Sugar" i podobnymi.

W 1984 roku poznałem przypadkiem Øysteina (Euronymousa, przyp. red.). Udało nam się trochę porozmawiać, powiedział, że ma gitarę i podoba mu się zespół Venom. Odpowiedziałem mu, że jammujemy na podkładach Venom i żeby wpadł do nas na próbę. Dzień później odwiedził nas ze swoim 50 watowym wzmacniaczem Peaveyem Bandit i beznadziejną gitarą. Była to replika Gibsona Les Paula, ale nie wydaje mi się, żeby był to nawet Epiphone tylko jakieś inne dziadostwo. Podłączył się i zaczęliśmy grać te same utwory, które grałem z Manheimem w poprzednim zespole. Coverowaliśmy "In League With Satan" Venom, kawałki Black Sabbath i Judas Priest.

Tego wieczoru poczułem, że mieliśmy coś, czego brakowało u poprzednich członków zespołu. Niemal natychmiastowo stwierdziliśmy, że Øystein powinien do nas dołączyć, wymyślił nazwę Mayhem i po tym w zasadzie zamieszkaliśmy w salce prób. Gdybym miał wskazać konkretny moment, prawdopodobnie byłaby to właśnie ta próba z Øysteinem w lecie 1984 roku. Poźniej nie oglądałem się już za siebie. Zdarzały się czasy, gdy popadałem w kryzysy finansowe, ale nigdy się nie poddałem, tylko zacisnąłem zęby, pokonałem wszelkie przeszkody i chyba nam się udało jako zespołowi.

Teraz celebrujemy 40 lat na scenie. Niestety ubiegły rok nie był wystarczająco długi, by wszędzie dotrzeć, więc przeciągnęliśmy trasę na letnie festiwale i kilka dodatkowych koncertów, w tym jeden w Warszawie. W zasadzie zorganizowaliśmy go sami, oczywiście z pomocą lokalnych promotorów.

To naprawdę wyjątkowe, że zespół z taką historią wciąż gra, wydaje muzykę i robi to z klasą. Jak twoim zdaniem wygląda przyszłość Mayhem?

- Siedzimy obecnie studiu i pracujemy nad nowym albumem, który planujemy wydać pod koniec roku. Mam nadzieję, z takimi rzeczami nigdy nie wiadomo, ponieważ sztuka jest, nieprzewidywalna, ale mniej więcej skończyliśmy pisać już cały album. Później wyruszymy w trasę po świecie. Planujemy zagrać w 65 krajach. Prawdopodobnie odwiedzimy je wszystkie, może z kilkoma wyjątkami, jak np. Malta, która musi się wziąć w garść. Może uda nam się odwiedzić nowe miejsca takie jak Mongolia, Wietnam Malezja, czy niektóre miejsca w Ameryce Południowej - Wenezuela, Panama, Nikaragua, może Kuba. Zajmie nam to co najmniej dwa, dwa i pół roku. Wszyscy są zmotywowani, jesteśmy w dobrym zdrowiu, jesteśmy gotowi i jesteśmy tego głodni. Jeżeli nic złego po drodze się nie wydarzy, taki właśnie mamy plan.

Nie boisz się, że w miejscach o których wspomniałeś w Ameryce Południowej czy Azji spotkacie się z protestami przeciwko Mayhem?

- Protestowali jakieś 25 lat temu, ale... przeciwko czemu mieliby protestować? Przyjeżdża do nich zespół, dzieli się swoją kulturą, szerzy radość wśród fanów, generuje duże zyski dla lokalnych społeczności. To sytuacja win-win dla każdego, tak długo, jak nic nie zostanie zniszczone, czy komuś nie stanie się krzywda. Zresztą nie przypominam sobie, żeby coś takiego kiedykolwiek się stało przez te wszystkie lata.

Nie pytam o to bez powodu. Nasz rodzimy Behemoth do dziś mierzy się z protestami w Polsce, co jest absolutnym szaleństwem.

- Ahh, no tak (śmiech). W Brazylii mieliśmy problemy z tamtejszą antifą. Musieliśmy odwołać dwa koncerty zaledwie dwa lata temu. Nazwałbym to mimo wszystko lokalnymi problemami. Czasem zmienia się rząd, w Brazylii był taki polityk, który bardzo chciał, żeby było o nim głośno w gazetach. Ktoś powiedział mu, że ten zespół Mayhem z satanistycznym wizerunkiem i mroczną przeszłością planuje zagrać u nich koncert. Starał się nas zbanować, tłumacząc, że chce uratować przed nami mieszkańców. Cała sprawa tylko po to, by dostać się do gazety. W lokalnych klubach stchórzyli, ponieważ ludzie powiązani byli z lokalną policją i osobami postawionymi wyżej.

Wciąż mamy pewne problemy, ale w styczniu tego roku po raz pierwszy graliśmy na przykład w Chinach. Było wspaniale, wyprzedaliśmy dwa koncerty, co oznacza, że mogliśmy podwoić wielkość obiektu. Było tam około 800-900 miejsc, a wyprzedaliśmy dwie noce z rzędu. Myślę, że udałoby nam się przyciągnąć w Szanghaju około 3 tysiące osób, może nawet więcej.

Mamy wielu fanów na całym świecie. Innym przykładem jest Malezja sprzed paru lat. Wydarzyła się podobna sytuacja, jakiś polityk namieszał o nas w gazecie i zabronili nam grać, a mieliśmy tam małą trasę. Promotor również się wycofał. Lata później wracamy i gramy na festiwalu, prawdopodobnie dlatego, że opłacili polityków, żeby móc zabookować kogo tylko zechcą, więc Mayhem już im nie przeszkadzało.

Przyjechaliśmy też po raz pierwszy do Indonezji i na naszym koncercie pojawiło się 35 tysięcy osób. Nie byliśmy tam sami, grał też wtedy Vader i Lamb of God. Było to około 10-15 lat temu, fani byli naprawdę głodni takich koncertów, a rząd ich zakazywał. I co się wydarzyło? Nic. Oznaczało to jedynie dochód dla państwa pod postacią wszystkich fanów, którzy musieli się tam dostać, kupić jedzenie, prawdopodobnie doliczali sobie też podatek na biletach.

Miejmy nadzieję, że Malezja widziała, co wydarzyło się w Indonezji, otworzą się na nas i pozwolą nam przyjechać na koncert do Kuala Lumpur. Sposób operowania zaczerpnąłem od The Rolling Stones. Dostań się do kraju ze swoją muzyką tak szybko, jak to możliwe. Jeśli będziesz pierwszy, pozostali będą po tobie naśladować, nawet jeśli są więksi i lepsi.

Patrzenie na fanów wdzięcznych, że w końcu mogą zobaczyć swój ulubiony zespół w swoim kraju sprawia nam ogromną radość, dlatego staramy się to robić. Graliśmy kilka razy w Indiach, w Dubaju. Jeździmy tam dla naszych fanów. Czasami żyją oni w krajach, które są nieco stłumione przez politykę czy religię, ale to wszystko się zmienia. Gdy tylko coś się wydarzy i będziemy w stanie, przyjedziemy tam zagrać. W pierwszej kolejności jadą The Rolling Stones, później Iron Maiden, Metallica, potem Napalm Death i przychodzi pora na Mayhem.

Metal zdecydowanie bardzo wyewoluował na przestrzeni lat i nastawienie do takiej muzyki również się zmieniło. Obserwujesz, co obecnie dzieje się na scenie?

- I tak, i nie. Jestem częścią sceny i mam świadomość tego, co się dzieje, ale przede wszystkim nie mam zbyt wiele czasu na słuchanie muzyki przez wszystkie inne obowiązki. A gdy już mam trochę wolnego, mam tendencję do włączania albumów, które znam i lubię, co oznacza, że znalezienie czasu, by posłuchać nowej muzyki jest ekstremalnie trudne.

Dedykujesz swój czas na posłuchanie czegoś, czego wcześniej nie słyszałeś, być może nawet ci się to nie spodoba. Na szczęście mam kilku przyjaciół, którzy wysyłają mi rekomendacje, ponieważ wiedzą co lubię. Zdarza się, że coś usłyszą i myślą "wow, Jørn powinien tego posłuchać". Przez tych dwóch przyjaciół, każdego roku do mojej kolekcji trafia kilka nowych zespołów. Jeden z nich podesłał mi niedawno piosenkę artysty, który nazywa się Ghostemane. To młody chłopak, tuż po trzydziestce. Wykorzystał jeden z naszych riffów w swoim rapowym albumie. Może nie do końca rapowym...

Tak, Ghostemane to specyficzna mieszanka rapu, metalu i industrialnych klimatów.

- O tak, czyli wiesz o kim mówię! Więc mój znajomy stwierdził "ten koleś ukradł ci kawałek", powinieneś to sprawdzić. Tak też zrobiłem i spodobało mi się! Przesłuchałem cały album, regularnie do niego wracam i sprawia mi to wielką przyjemność. Zdałem sobie sprawę, że musieliśmy go mocno zainspirować. Na tyle, że ukradł albo pożyczył fragment naszego kawałka. Wszyscy inspirujemy się innymi artystami, więc bardzo cieszę się, że mieliśmy na niego taki wpływ i wyszło świetnie.

Obserwuję Ghostemane'a już od dłuższego czasu. Gdy usłyszałem outro do "Melancholic" z riffem z "Freezing Moon" granym na pianinie od razu pomyślałem, że 20-30 lat temu fani black metalu nie byliby z czegoś takiego zadowoleni.

- (Śmiech) Tak, teraz jest na to dobry czas. Może by go nie zabili, ale z pewnością spotkałby się ze sporą falą krytyki. Obecnie wszystko jest bardziej akceptowalne, świat idzie do przodu, staje się bardziej liberalny i otwiera się na wszelkie rodzaje dziwnej sztuki.

Wracając, od czasu do czasu sprawdzam nowych artystów, ale niestety w większości słucham moich ulubionych staroci. Gdy prowadzę, z jakiegoś powodu bardzo lubię słuchać ZZ Top. Największą przyjemność sprawia mi Napalm Death o poranku. Nie ma to nic wspólnego z filmem, lubię to, bo mam wtedy najwięcej energii. Wieczorami lubię posłuchać death metalu, slow death metalu, jak Entombed, albo mieszkanki ciężkiego brzmienia z elektroniką, jak Ministry.

W jednym z wywiadów Attila wspomniał, że chciałby nagrać pełny album z coverami w stylu Mayhem. Myślisz, że znalazłoby się tam miejsce dla ZZ Top?

- Może nie ZZ Top, ale Rolling Stones? Byłoby coś z okresu od 68 do 76 roku, kiedy w mojej opini wychodziło samo złoto. Zaczęło się od "Beggars Banquet" i wszystko po tym jest absolutnym skarbem jakoś do "Black and Blue". Po tym albumy Stonesów też były dobre "Some Girls", "Emotional Rescure", Tattoo You" i tym podobne. Były wielkie w latach 80., ale później zaczęli wydawać trochę słabsze numery. Mimo wszystko nawet teraz zdarza im się wydać jedną czy dwie dobre piosenki.

Tak, to naprawdę imponujące, być w takim wieku i wciąż czuć rocka.

- Są po prostu bardzo uczciwi. To najbardziej uczciwi muzycy w historii. Po prostu wciąż robią swoje i są w tym świetni. Ja jestem w swojej głowie dość młody. Nie czuję się aż tak staro i zgaduję, że Keith Richards ma podobnie. Pewnie patrzy w lustro i myśli "skąd się wzięły te wszystkie zmarszczki?". Może trochę trudniej wstać mu z sofy czy coś, ale wciąż jest taki sam. Wciąż jest tym samym gościem, który urodził się w Dartford w 1943 roku.

Wracając jeszcze do nowej płyty. W jakim kierunku zamierzacie z nią pójść? "Daemon" brzmieniem wrócił trochę do czasów "De Mysteriis Dom Sathanas".

- Nie myślałem o tym w ten sposób, ale niektórzy rzeczywiście tak mówili. Pracują nad tym ci sami autorzy, Teloch i Ghul, mamy to samo studio, tego samego producenta i tego samego technika. Istnieją więc spore szanse, że produkcja będzie dość podobna. Powiedziałbym, że piosenki są w tym samym duchu, słuchałem tylko fragmentów, ale mam nadzieję, że gitarzyści poprawili swoją technikę pisania utworów i dołożyli trochę fajnych melodii do zabawy. Nie powiedziałbym, że będzie to celowo podobne do "Daemon", ale myślę, że to jakiś rodzaj postępu od tego albumu. W jaki sposób przejawi się tak progresja, jeszcze nie wiem, ale zdecydowanie będzie ją słychać, bo ostatni raz w studiu nagrywaliśmy sześć lat temu.

Kneecap na OFF Festivalu: "Znaleźliśmy się na liście niegrzecznych" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL