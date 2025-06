Nazwa ikonicznego zespołu została ukradziona? "Chciałem Metallica dla siebie"

Metallica narodziła się w Los Angeles pod koniec 1981 roku. Wszystko zaczęło się od ogłoszenia zamieszczonego w lokalnym magazynie The Recycler przez młodego perkusistę z Danii - Larsa Ulricha . W ogłoszeniu Ulrich szukał muzyków zainteresowanych zespołami takimi jak Tygers of Pan Tang, Diamond Head i Iron Maiden. Odpowiedzieli na nie James Hetfield i Hugh Tanner - i tak zaczęła się historia jednej z największych kapel metalowych wszech czasów.

Zaledwie dwa lata później zespół wydał swój debiutancki album "Kill 'Em All". Wkrótce do składu dołączyli nowi członkowie - m.in. gitarzysta Kirk Hammett i basista Robert Trujillo , który zastąpił Jasona Newsteda w 2002 roku.

Metallica czy Metal Mania? Przypadek, który przeszedł do historii

Jak się okazuje, nazwa została "podkradziona" przez Larsa Ulricha od jego znajomego - Rona Quintany. Ten planował wydanie własnego magazynu poświęconego muzyce hard rock i rozważał dwie propozycje: Metallica lub Metal Mania. Ulrich, wyczuwając potencjał pierwszej z nich, zasugerował mu wybór Metal Mania - po to, by samemu wykorzystać Metallica dla swojego zespołu.

Z kolei sam Quintana nie miał do niego żalu. Jak wyznał w jednym z wywiadów, i tak skłaniał się ku Metal Mania, a nawiązania do Encyclopedia Metallica już istniały. "Byłem zadowolony, że mógł użyć tej nazwy" - powiedział.

Dziś Metallica to nie tylko zespół - to marka, instytucja i jedno z najważniejszych nazw w historii muzyki metalowej. Po sukcesie albumu "Master of Puppets" z 1986 roku grupa umocniła swoją pozycję wśród tzw. "Wielkiej Czwórki thrash metalu", obok Slayera, Anthrax i Megadeth.