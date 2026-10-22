Nawet bliscy nie wiedzieli, jak źle było z Ozzym Osbournem. "Modlił się tylko, żeby płuca działały"

Pożegnanie z fanami na stadionie Villa Park w Birmingham było dla Ozzy'ego Osbourne'a celem, z którego nie zamierzał rezygnować. Według relacji jego żony kilka dni przed wydarzeniem lekarze przestrzegali go przed wyjściem na scenę: "Nie przetrwasz tego występu" - mieli powiedzieć muzykowi.

Wokalista czuł się jednak związany obietnicą złożoną publiczności. Mimo poważnych ograniczeń zdrowotnych chciał doprowadzić pożegnalny koncert do końca. Dla niego najważniejsza była możliwość wykonania piosenek: "Modlił się tylko o to, żeby jego płuca działały i żeby mógł śpiewać" - opowiadała żona muzyka.

O jego stanie nie wiedziały nawet dzieci

Choroba Parkinsona nie była jedynym problemem, z którym mierzył się artysta. Sharon ujawniła, że Ozzy cierpiał również na rozedmę płuc. Oddychanie sprawiało mu duże trudności, a jego samopoczucie potrafiło zmieniać się z dnia na dzień. Po lepszym dniu kolejny poranek mógł przynieść świszczący oddech i nasilone dolegliwości.

Żona muzyka przyznała, że była przerażona. Znała rzeczywistą skalę zagrożenia, podczas gdy pozostałe osoby z otoczenia wokalisty nie miały pełnego obrazu sytuacji. Jak zaznaczyła, dotyczyło to zarówno ich dzieci, jak i kolegów z Black Sabbath.

Dwa lata przygotowań do jednego pożegnania

Wydarzenie na Villa Park miało dla Osbourne'ów szczególny wymiar. Powrót do Birmingham, z którym związane były początki Black Sabbath, nadawał mu osobisty charakter. Na scenie pojawiły się także inne gwiazdy ciężkiego grania, w tym Metallica, Tool czy Slayer. Doprowadzenie koncertu do skutku wymagało długich przygotowań. W filmie uwieczniono moment, w którym Ozzy dziękuje Sharon za dwa lata starań o organizację występu.

Muzyk zmarł 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat, niedługo po tym, jak pożegnał publiczność podczas "Back To The Beginning". Jego ostatni koncert obejmował również występ z oryginalnym składem Black Sabbath.

Sharon zapamiętała jednak nie tylko strach poprzedzający wydarzenie. Jak opowiadała, spotkanie z publicznością wyraźnie zmieniło samopoczucie męża. Po latach naznaczonych chorobą znów widziała jego szczęście: "Znowu unosił się nad ziemią. Był taki szczęśliwy. Do ostatniego dnia czuł się na fali, wdzięczny wszystkim" - wspominała.