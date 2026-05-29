Narzeczona Jamesa Hetfielda z Metalliki zachwyca się Krakowem. Uwagę przykuwa jeden szczegół

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Adriana Gillett, ukochana frontmana Metalliki, towarzyszyła zespołowi podczas ich ostatniej wizyty w naszym kraju. Brytyjka postanowiła wykorzystać wolne chwile na zwiedzanie Krakowa i całkowicie uległa urokowi miasta. Jej entuzjastyczna relacja na Instagramie natychmiast przyciągnęła uwagę internautów - zwłaszcza, że w tle zabrzmiała absolutna klasyka polskiego rocka.

Metallica to w Polsce zespół o statusie niemal kultowym - do tej pory giganci metalu grali u nas aż 18 razy. Ostatni z tych koncertów odbył się stosunkowo niedawno, bo 19 maja 2026 roku. Grupa po 18 latach powróciła na Stadion Śląski w Chorzowie, przyciągając ok. 90 tysięcy fanów. Jak się okazuje, trasa dostarczyła fantastycznych wrażeń nie tylko słuchaczom pod sceną, ale też osobom z najbliższego otoczenia muzyków.

Smok, Wawel i tradycyjna kuchnia

W trakcie pobytu w Polsce Adriana Gillett, partnerka wokalisty i gitarzysty Jamesa Hetfielda, postanowiła na własne oczy zobaczyć stolicę Małopolski. Na swoich profilach w mediach społecznościowych udostępniła wyjątkowe kadry ze spaceru po Krakowie. Nie zabrakło na nich turystycznych "must-see": majestatycznego Zamku Królewskiego na Wawelu, urokliwego Starego Miasta oraz ziejącego ogniem Smoka Wawelskiego. Turystyczny szlak uzupełniła wizyta w restauracji, w której Brytyjka próbowała tradycyjnych polskich smaków.

Swoje wrażenia z wycieczki podsumowała krótko, ale dosadnie: "Poland - you kick ass!" (tłum. Polska - rządzicie!).

Niespodziewany muzyczny ukłon

To jednak nie same widoki wywołały największe poruszenie wśród polskich internautów. Narzeczona Jamesa Hetfielda postanowiła oprawić swoją krakowską relację wyjątkowym tłem muzycznym. Zamiast sięgać po zachodnie hity, Brytyjka wykorzystała utwór "Mniej niż zero" grupy Lady Pank.

