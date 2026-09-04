Jak już zapowiadaliśmy, płyta "I, Scvlptor" jest - słowami samego Nergala - spinaczem między przeszłość grupy Behemoth a "tym, co nowe i świeże". Wypuszczone 4 września wydawnictwo zawiera osiem niepublikowanych utworów - siedem nowych nagrań studyjnych i jeden utwór koncertowy.

Na trwającej 40 minut płycie "I, Scvlptor" znalazły się m.in. nagrane na nowo utwory z lat 90., numer "Begotten", który ostatecznie nie trafił na ostatni studyjny album "The Shit Ov God" oraz covery Venom ("In League With Satan" z udziałem Shagratha z Dimmu Borgir) i Bathory ("The Return of Darkness and Evil" w wersji koncertowej, z gościnnym udziałem Sakisa Tolisa z Rotting Christ).

Behemoth w kultowym utworze Venom

Nowe wydawnictwo eksportowej gwiazdy polskiego metalu ukazało się na CD, LP w różnych kolorystycznych wariantach, MC i w limitowanym boxie dzięki Massacre Records na całym świecie.

W dniu premiery do sieci trafił również teledysk do utworu "In League with Satan". Za klip odpowiada współpracująca od dawna z zespołem Nergala wrocławska Grupa 13.

"Kiedy szukaliśmy nazwy dla naszej trasy z Dimmu Borgir, pomyślałem, że świetnie byłoby użyć ponadczasowego sloganu i zacytować bogów satanistycznego rock'n'rolla - Venom. 'In League with Satan' idealnie pasował do mojej wizji. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co było pierwsze - pomysł na nazwę trasy czy pomysł nagrania samego utworu. Ważne, że nagraliśmy go na siedmiostrunowych gitarach i z Shagrathem z Dimmu jako gościnnym wokalistą. Utwór nabrał ciężaru i zupełnie nowego wymiaru. Planujemy grać go na żywo i myślę, że nasza wersja jest naprawdę potężna" - cieszy się lider pomorskiej formacji.

Dodajmy, że zespół wrócił niedawno z 26-dniowej trasy "The Godless IV Tour" po Ameryce Północnej, gdzie występował jako headliner wraz supportami w postaci legend death metalu i black metalu: Deicide, Immolation i Rotting Christ. Ekipa Nergala była też jedną z głównych gwiazd czerwcowego Mystic Festivalu w Gdańsku.

Tej jesieni Behemoth będzie co-headlinerem europejskiej trasy "In League With Satan" u boku norweskich mistrzów symfonicznego black metalu, Dimmu Borgir, a gośćmi specjalnymi będą ikony black metalu ze Szwecji, Dark Funeral. Trzy zespoły grające ekstremalny metal pojawią się też w Polsce - 25 października wystąpią w legendarnym Spodku w Katowicach.

Behemoth - szczegóły płyty "I, Scvlptor" (tracklista):

1. "I, Scvlptor"

2. "Lord ov the Horizons"

3. "Rise of the Blackstorm of Evil"

4. "In Thy Pandemaeternum"

5. "Begotten"

6. "In League with Satan"

7. "The Return of Darkness and Evil" [Live]

8. "Lord ov the Horizons" [Alt. Version].