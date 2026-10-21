Przypomnijmy, że już 20 listopada brytyjscy pionierzy ekstremalnego grania zagrają w krakowskim Hype Parku w towarzystwie Master - klasyków death metalu rodem z Chicago; a także grupy Brat z Nowego Orleanu i fińskiego Goatburner.

W ramach kolejnej odsłony "Campaign For Musical Destruction" - organizowanej od ponad 35 lat, legendarnej trasy pod auspicjami Napalm Death - ikona grindcore'u zaplanowała jeszcze jedną wizytę w Polsce.

Napalm Death: "Campaign For Musical Destruction Tour 2027" z przystankiem w Polsce. Co już wiemy?

Tym razem Napalm Death wystąpią we Wrocławiu. Impreza odbędzie się 31 stycznia 2027 roku w tamtejszym Centrum Koncertowym A2.

"Niekwestionowani pionierzy grindcore'u i jedna z najważniejszych formacji w historii muzyki ekstremalnej. Napalm Death od połowy lat 80. nieustannie przesuwają granice gatunku, opierając swoją twórczość na ogłuszającej intensywności i politycznym przekazie. Dowodzeni przez charyzmatycznego Barneya Greenwaya Brytyjczycy do dziś pozostają punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń ekstremalnych zespołów" - podkreślają organizatorzy polskiego koncertu Napalm Death z WiniaryBookings.

Kogo jeszcze zobaczymy we Wrocławiu u boku Napalm Death?

Na "Campaign For Musical Destruction Tour 2027" ojcom grindcore'u z Birmingham towarzyszyć będą uznani deathmetalowcy z amerykańskiego Misery Index, kalifornijski Author & Punisher, Habak z Meksyku oraz berlińskie trio Piece.

"Amerykanie z Misery Index swoją potężną mieszanką death metalu i grindcore'u gniotą czaszki już od ćwierćwiecza. Każda ich płyta to konkret i niczym walec przejeżdża przez uszy odbiorcy. Grupa z Baltimore zapowiedziała niedawno następcę wydanego cztery lata temu 'Complete Control'. Jej nowa płyta ukaże się pod skrzydłami Season Of Mist" - napisali organizatorzy o zasłużonej formacji pod wodzą grającego na basie Jasona Nethertona, założyciela i byłego członka Dying Fetus.

"Stojący za Author & Punisher Tristan Shone do komponowania wykorzystuje zbudowane przez siebie maszyny. Jego twórczość łączy w sobie industrial i drone, ale czasem zdarzają się wycieczki w inne muzyczne rejony. Jego ostatni, jak dotąd, ósmy w dorobku krążek, 'Nocturnal Birding', ukazał się w 2025 roku nakładem Relapse Records" - czytamy o jednoosobowym projekcie z San Diego.

"Habak swój styl określają jako melodyjny crust. Co się na niego składa? Oprócz wspomnianego crustu usłyszycie tu echa screamo i post-metalu, a wszystko to napędzane trudnościami życia w przesiąkniętym kapitalizmem świecie. Meksykańska załoga gościła na przeróżnych scenach, od Roadburna po Ultra Chaos Piknik, i wszędzie daje z siebie wszystko" - dodano o zespole z Tijuany.

"Piece to trio z Berlina, łączące doom i sludge. Grali już trasy z Crowbar czy właśnie Napalm Death, występowali na Desertfeście. W zeszłym roku, w barwach The Charming Man Records, ukazał się ich drugi album 'Rambler's Axe'" - przypomnieli organizatorzy wrocławskiej imprezy.

Bilety na koncert Napalm Death w stolicy Dolnego Śląska dostępne są w cenie 158 zł (w tym opłata serwisowa).