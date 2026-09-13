Podczas wydarzeń z cyklu The Legend Of Rock Symphonic najsłynniejsze rockowe i metalowe przeboje wykonuje na żywo Orkiestra Akademii Beethovenowskiej wspierana przez gitarzystę Kubę Kaczmarka i perkusistę Piotra Szpalika, znanych z m.in. CETI.

Na scenie pojawiają się też tacy wokalni goście, jak m.in. Tarja Turunen i Marko Hietala (eks-Nightwish), Krzysztof Cugowski, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, Marek Piekarczyk (TSA), Piotr Cugowski, Krzysiek Sokołowski (Nocny Kochanek), Mateusz Ziółko, Maciej Balcar (eks-Dżem), Wojtek Cugowski, Grzegorz Kupczyk (Orkiestra Dorosłych Dzieci, CETI, eks-Turbo) i Adam Wolski (Golden Life).

"Projekt powstał z pasji do muzyki, która łączy pokolenia i gatunki, oferując publiczności unikalne doświadczenie koncertowe. Każda edycja to nowe aranżacje, nowi artyści i niepowtarzalne emocje - wszystko w najwyższej jakości wykonania i produkcji" - podkreślają organizatorzy.

The Legend Of Rock Symphonic: Bruce Dickinson gościem specjalnym

Najbliższy koncert pod tym szyldem odbędzie się 30 stycznia 2027 r. w katowickim Spodku. Ogłoszono właśnie, że projekt zaprezentuje się również 6 lutego 2027 r. w Ergo Arenie Gdańsk/Sopot.

"Takiego koncertu jeszcze nie było - legenda, która trwa! Symfoniczny rock w najpotężniejszym wydaniu!" - czytamy.

Gościem specjalnym na obu tych koncertach będzie Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden - legendy brytyjskiego heavy metalu. W Ergo Arenie wystąpią również Perfect & Łukasz Drapała, Oddział Zamknięty oraz Grzegorz Kupczyk. Kolejni wykonawcy zostaną ogłoszeni wkrótce.