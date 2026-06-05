Przez pięć ostatnich lat Mystic Festival odbywał się w Stoczni Gdańskiej. Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznej edycji było wiadomo, że w tym roku impreza pożegna się z dotychczasową lokalizacją.

Podczas trwającego obecnie święta metalu organizatorzy ujawnili daty i miejsce przyszłorocznej edycji. To efekt tego, że festiwal z roku na rok przyciąga coraz większą publiczność, dla której Stocznia jest zbyt ciasna.

Mystic Festival: Znamy miejsce i daty kolejnej edycji

Wiadomo już, że kolejny Mystic Festival odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2027 r. na na błoniach Polsat Plus Areny Gdańsk.

"Tam będziemy mogli wcielać w życie najbardziej szalone pomysły produkcyjne i scenograficzne. Będziemy mogli się rozwijać i zmieniać, tworzyć festiwal jakiego potrzebujecie i o jakim marzymy" - podkreślają organizatorzy.

Za nami występy jednego z headlinerów, czyli żegnającej się ze sceną legendy thrash metalu - Megadeth. Głównymi gwiazdami Main Stage będą jeszcze Black Label Society dowodzone przez Zakka Wylde'a (5 czerwca) oraz pomorski Behemoth, czyli nasza eksportowa gwiazda ekstremy (6 czerwca).

Na pięciu scenach pojawią się jeszcze m.in. Down, Death To All, Electric Wizard, Carpenter Brut, Benediction, Rotting Christ, Primordial i Shining (5 czerwca) oraz Mastodon, Turbo, The Gathering, Saxon, Pain, Evergrey, Frog Leap, SepticFlesh, Scour, Gaahls Wyrd, BØLZER i Harakiri For The Sky (6 czerwca).

W sprzedaży zostały już tylko bilety jednodniowe na 6 czerwca.

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