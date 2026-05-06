Mystic Festival żegna się ze Stocznią Gdańską. "Czas wypłynąć na szerokie wody"
Na niespełna miesiąc przed rozpoczęciem Mystic Festivalu organizatorzy tego święta metalu ogłosili, że przyszłoroczna edycja nie odbędzie się w Stoczni Gdańskiej. "Dobrze nam służyła, ale chcemy rosnąć i rozwijać formułę festiwalu, zatem czas wypłynąć na szerokie wody" - czytamy w ogłoszeniu.
Z najnowszego komunikatu dowiadujemy się, że tegoroczna edycja Mystic Festivalu będzie ostatnią odbywającą się w Stoczni Gdańskiej.
"Większości z was spodziewała się tej wiadomości, dziś możemy ją potwierdzić - w tym roku po raz ostatni zapraszamy was na Mystic Festival do Stoczni. Dobrze nam służyła, ale chcemy rosnąć i rozwijać formułę festiwalu, zatem czas wypłynąć na szerokie wody... Zostajemy w Gdańsku, ale od 2027 roku festiwal odbywał się będzie w nowym miejscu. Szykujemy dla was nowe otwarcie z wielkim hukiem! O szczegółach poinformujemy w najbliższym możliwym terminie" - czytamy.
Mystic Festival 2026 - kto zagra?
Pożegnanie ze Stocznią Gdańską zaplanowano w dniach 3-6 czerwca. Headlinerami tegorocznej odsłony festiwalu będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth.
Poza tym w trakcie święta metalu na kilku scenach zaprezentują się również m.in. Anthrax, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Static-X, Gaahls Wyrd, Corrosion of Conformity, Coroner, Decapitated, Frontside, Hostia, Mastodon, Benediction, Grave, Unleashed, Severe Torture, Saxon, Cavalera Conspiracy, Primordial, Eyehategod, Carpenter Brut, A.A. Williams, Rotting Christ, Shining, Gatecreeper, Black Tusk, Escuela Grind, Soilent Green, Electric Wizard, SETH, Pain, Tides From Nebula, Belphegor, Damnation, Heathen oraz laureaci konkursu Road to Mystic - Unblessed Divine, Extensa, bloodfeather i SEVER.
Przez cztery dni na żywo będzie można zobaczyć i usłyszeć przedstawicieli niemal wszystkich gatunków ciężkiego grania.