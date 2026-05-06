Mystic Festival żegna się ze Stocznią Gdańską. "Czas wypłynąć na szerokie wody"

"Większości z was spodziewała się tej wiadomości, dziś możemy ją potwierdzić - w tym roku po raz ostatni zapraszamy was na Mystic Festival do Stoczni. Dobrze nam służyła, ale chcemy rosnąć i rozwijać formułę festiwalu, zatem czas wypłynąć na szerokie wody... Zostajemy w Gdańsku, ale od 2027 roku festiwal odbywał się będzie w nowym miejscu. Szykujemy dla was nowe otwarcie z wielkim hukiem! O szczegółach poinformujemy w najbliższym możliwym terminie" - czytamy.