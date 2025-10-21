Mystic Festival z kolejną porcją ogłoszeń! Oddadzą hołd zmarłej legendzie

Podczas "thrash metalowego tygodnia" organizatorzy Mystic Festival potwierdzili występy zespołów Forbidden, Overkill, Anthrax i Megadeth. Ostatni z wymienionych będzie jedną z głównych gwiazd przyszłorocznej imprezy. Jednocześnie zespół pożegna się tam z polską publicznością. Teraz na profilach festiwalu w mediach społecznościowych pojawiło się kolejne ogłoszenie zapowiadające występy Death To All, Harakiri for the sky, Carach Angren i monkey3.

Hołd dla zmarłej legendy death metalu

Zadecydowanie największe poruszenie wywołała zapowiedź występu Death To All. Formacja, w której skład wchodzą byli członkowie legendarnej grupy Death powołana do życia została w celu uhonorowania ich zmarłego przedwcześnie lidera, Chucka Schuldinera. Wokalista i gitarzysta zmarł w 2001 roku po dwuletniej walce z nowotworem mózgu.

W ramach gdańskiego koncertu upamiętniającego ćwierć wieku bez Schuldinera, fani usłyszeć będą mogli set złożony z dwóch kultowych krążków - "Spiritual Healing" oraz "Symbolic"!

Kto wystąpi na Mystic Festival 2026?

Przyszłoroczny Mystic Festival planowany jest na 3-6 czerwca. Pośród potwierdzonych już artystów znajdują się m.in. Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk i BØLZER. Z kolei drugim headlinerem obok Megadeth będzie dowodzony przez Zakka Wylde'a zespół Black Label Society.

W sprzedaży dostępne są obecnie 4-dniowe karnety VIP w cenie 1350,96 zł lub Early Bird kosztujące 851,76 zł.

