Tegoroczna edycja święta metalu - 3-6 czerwca - będzie ostatnią odbywającą się w Stoczni Gdańskiej (festiwal zostaje w Gdańsku). Headlinerami Mystic Festivalu są dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth.

Przez cztery dni na żywo będzie można zobaczyć i usłyszeć przedstawicieli niemal wszystkich gatunków ciężkiego grania.

Mystic Festival 2026 rozpoczęty. Kto gra podczas Warm Up Day?

Podczas "rozgrzewkowego" dnia Warm Up Day koncerty odbywają się na czterech scenach: The Void, Sabbath Stage, Monster Energy Desert Shrine i Park Stage. W kolejnych trzech dniach uruchomiona będzie jeszcze główna scena - Main Stage.

W środę na festiwalu pojawią się m.in. Ice Nine Kills, Six Feet Under, Kanonenfieber, Grave, Priest, Unleashed, Damnation, A.A. Williams i H.EXE.

W kolejnych dniach podczas święta metalu - poza wspomnianymi headlinerami, czyli Megadeth (4 czerwca), Black Label Society (5 czerwca) i Behemoth (6 czerwca) - zaprezentują się m.in. Anthrax, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Septicflesh, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Gaahls Wyrd, Corrosion of Conformity, Coroner, Decapitated, Hostia, Mastodon, Benediction, Severe Torture, Saxon, Cavalera Conspiracy, Primordial, Eyehategod, Carpenter Brut, Rotting Christ, Shining, Gatecreeper, Black Tusk, Escuela Grind, Soilent Green, Electric Wizard, SETH, Pain, Tides From Nebula, Belphegor, Heathen i Turbo oraz laureaci konkursu Road to Mystic - Unblessed Divine, Extensa, bloodfeather i SEVER.

W sprzedaży zostały już tylko bilety jednodniowe na 6 czerwca.

Wojciech Hoffmann: My jesteśmy Turbo i tak już będzie Michał Boroń INTERIA.PL