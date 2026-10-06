Mystic Festival odsłania kolejne karty! "Każdy inny, a wszyscy są mistrzami"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Kolejne zespoły dołączają do Mystic Festival 2027! Najnowsze ogłoszenie łączy deathcore, blackmetalowy mrok, bezkompromisowy hardcore i ciężkie riffy inspirowane klasyką.

Lorna Shore, Watain, Converge i Green Lung dołączają do Mystic Festival 2027 w Gdańsku. Faith No More głównym headlinerem wydarzenia.
Jacob Bannon (Converge)Kim Matthai LelandAgencja FORUM

"Cztery pory mroku na MYSTIC FESTIVAL 2027... Lorna Shore, WATAIN, Converge i GREEN LUNG to zespoły, które doskonale znacie. Każdy inny, a wszyscy są mistrzami w swojej kategorii. Zobaczycie ich podczas przyszłorocznej edycji festiwalu w Gdańsku Letnicy" - czytamy w ogłoszeniu opublikowanym na profilach Mystic Festival w mediach społecznościowych.

Ogłoszenie wywołało niemałą falę entuzjazmu: "Ale dorzuciliście do pieca!", "Prawie udławiłem się śniadaniem", "No! I to jest to!", "Więcej takich ogłoszeń, więcej!!!" - czytamy.

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Cztery oblicza ciężkiego grania na Mystic Festival

Lorna Shore to amerykańska formacja, która nadaje deathcore'owi monumentalny rozmach. Zespół powstał w New Jersey w 2009 roku, a jego brzmienie łączy potężne breakdowny, symfoniczne aranżacje i wpływy black metalu. Szczególną uwagę słuchaczy przyciągnął utwór "To the Hellfire" z 2021 roku, prezentujący ekstremalne możliwości wokalne Willa Ramosa.

Inny rodzaj intensywności zapewni Watain. Szwedzka grupa działa od 1998 roku i należy do najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli black metalu. Ich koncerty mają charakter mrocznych rytuałów, w których surowa muzyka spotyka się z ogniem, świecami i satanistyczną symboliką.

Converge od ponad trzech dekad przesuwają granice między hardcore'em a metalem. Formację założyli w 1990 roku Jacob Bannon i Kurt Ballou, a wydany w 2001 roku album "Jane Doe" stał się jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla kolejnych pokoleń wykonawców. Ich znaki rozpoznawcze to nerwowe, dysonansowe riffy, połamane rytmy i wokal pełen emocji. Na przyszłorocznym Mysticu z pewnością nie zabraknie materiału z dwóch świetnie przyjętych tegorocznych krążków "Love Is Not Enough" oraz "Hum of Hurt"!

Green Lung zabiorą publiczność w stronę ciężkiego rocka, okultystycznych historii i brytyjskiego folkloru. Londyński zespół powstał w 2017 roku, a w jego muzyce słychać fascynację Black Sabbath oraz klasycznym brzmieniem lat 70. Na albumach takich jak "Woodland Rites", "Black Harvest" i "This Heathen Land" masywne gitary spotykają się z chwytliwymi melodiami oraz klimatem folk horroru.

Przypomnijmy, że niedawno organizatorzy przedstawili pierwszego headlinera festiwalu, którym będzie kultowa grupa pod wodzą Mike'a Pattona - Faith No More! Przyszłoroczna edycja po raz pierwszy odbędzie się w nowej lokalizacji. Impreza gościć będzie na błoniach Polsat Plus Areny Gdańsk od 10 do 12 czerwca 2027 r.

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