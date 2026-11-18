Do grona wykonawców Mystic Festival 2027 dołączają: Amerykanie z Clutch (stoner rock, alternatywny metal), ich rodacy z Health (industrial rock/metal) i Niemcy z Mental Cruelty.

Specjalne miejsce w programie znajdzie również Master's Hammer - czeska legenda black metalu zaprezentuje set oparty na debiutanckim albumie "Ritual." z 1991 r.

Zespół dowodzony przez Františka Štorma w 2025 r. powrócił po pięcioletniej przerwie, prezentując dziewiąty studyjny album "Maldorör Disco".

Mystic Festival 2027: Kto wystąpi w Gdańsku?

Nadchodząca edycja festiwalu odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2027 roku. Po pięciu latach obecności w postindustrialnych przestrzeniach Stoczni Gdańskiej impreza zmienia adres. Dotychczasowa lokalizacja okazała się zbyt ciasna dla stale powiększającej się rzeszy fanów. Festiwal po raz pierwszy zawita na znacznie przestronniejsze błonia stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.

Jak już wcześniej informowaliśmy w roli headlinerów zaprezentują się Faith No More, Marilyn Manson oraz niemiecka potęga power metalu Helloween.

Poza tym do Gdańska przyjadą także Lorna Shore, Watain, Converge, Green Lung, Cryptopsy, Children of Bodom, Bodysnatcher, Celestial Sanctuary, Killswitch Engage, Sinister, SLIFT, Castle Rat, John Garcia, Mondo Generator, British Lion, Dogma, Napalm Death, Yob, Lorna Shore, Paradise Lost, Igorrr, Annisokay i Nekrogoblikon.