Mystic Festival 2027 z nowym ogłoszeniem. "Dwa skrajne oblicza ciężarów"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Kolejne cztery nazwy dołączyły do składu przyszłorocznej edycji Mystic Festivalu w Gdańsku. Na liście pojawiła się m.in. grupa Napalm Death, żywa legenda muzyki ekstremalnej.

Wokalista Napalm Death, Barney Greenway, podczas koncertu na scenie.
Barney Greenway (Napalm Death) w akcjiJoseph Okpako/WireImageGetty Images

"Napalm Death i YOB przedstawią dwa skrajne oblicza ciężarów, a w daleką podróż - w kosmos albo w czasie, co wolicie - zaproszą was HENGE i 802" - głosi krótki wpis organizatorów Mystic Festivalu.

Napalm Death to brytyjska legenda ekstremy, która regularnie odwiedza Polskę. Poza występem w Gdańsku grindcore'owa ekipa zagra także 20 listopada w Hype Parku w Krakowie (w towarzystwie Master - klasyków death metalu rodem z Chicago; a także grupy Brat z Nowego Orleanu i fińskiego Goatburner) oraz 31 stycznia 2027 r. w Centrum Koncertowym A2 we Wrocławiu (w ramach kolejnej odsłony trasy "Campaign For Musical Destruction"; pojawią się także deathmetalowcy z amerykańskiego Misery Index, kalifornijski Author & Punisher, Habak z Meksyku oraz trio Piece z Berlina).

Na Mysticu pojawią się również Yob (amerykańskie trio grające doom metal), Brytyjczycy z Henge (elektroniczny crossover rock, który nazywają Cosmic Dross, wcielając się w fikcyjne postacie Zpora, Goo, Sola i Noma) oraz 802 z Danii (trio, które łączy heavy metal, shoegaze i pop z lat 80.).

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Michał Boroń
Michał Boroń

Mystic Festival 2027 - kto wystąpi?

Jak już wcześniej informowaliśmy w roli headlinerów zaprezentują się Faith No More, Marilyn Manson oraz niemiecka potęga power metalu Helloween.

Poza tym do Gdańska przyjadą także Lorna Shore, Watain, Converge, Green Lung, Cryptopsy, Children of Bodom, Bodysnatcher, Celestial Sanctuary, Killswitch Engage, Sinister, SLIFT, Castle Rat, John Garcia, Mondo Generator, British Lion i Dogma.

Nadchodząca edycja festiwalu odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2027 roku. Po pięciu latach obecności w postindustrialnych przestrzeniach Stoczni Gdańskiej impreza zmienia adres. Dotychczasowa lokalizacja okazała się zbyt ciasna dla stale powiększającej się rzeszy fanów. Festiwal po raz pierwszy zawita na znacznie przestronniejsze błonia stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.

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