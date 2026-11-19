Do grona wykonawców Mystic Festival 2027 dołączają: Venom (Mantas i Abaddon), Me And That Man (rock'n'rollowy projekt Nergala z Behemotha i Johna Portera), Amerykanie z Black Breath (death metal, crust punk) oraz ich rodacy z After The Burial (mieszanka progressive metalu i metalcore'u).

Najwięcej emocji wywołało ogłoszenie tej pierwszej grupy, przy której oznaczono facebookowy profil Venom. Przypomnijmy, że ta brytyjska legenda black metalu zakończyła działalność pod koniec września po śmierci jej lidera, Conrada "Cronosa" Lanta (wokal, bas).

Mystic Festival 2027: Venom w wersji Mantasa i Abaddona. Fani podzieleni

Do Gdańska przyjedzie Mantas / Abaddon Venom, który współtworzą współzałożyciele klasycznego składu Venom: Jeff "Mantas" Dunn (gitara) i Tony "Abaddon" Bray (perkusja). Wrócili oni do wspólnego grania z okazji 45-lecia albumów "Welcome to Hell" (1981) i "Black Metal" (1982). Nie wiadomo, kto pojawi się za mikrofonem, bo na koncertach wspierają ich różni muzycy z metalowej sceny.

Dodajmy, że Mantas i Abaddon po latach nieutrzymywania kontaktów w 2015 r. powołali do życia Venom Inc., w skład którego wszedł również grający na basie wokalista Tony "Demolition Man" Dolan (występujący w Venom w latach 1989-1992). Abaddon rozstał się z Venom Inc. w 2018 r., a w jego ślady pod koniec 2024 r. poszedł także Mantas.

"Czytam i nie wierzę", "Który Venom, bo gdy żył Cronos to były już trzy?", "Słabiutko faktycznie w porównaniu z latami wstecz", "Skąd wy Venom weźmiecie? Może Motörhead też?", "A będą Kombi i Kombii?" - czytamy w komentarzach pod najnowszym ogłoszeniem.

Mystic Festival 2027: Kto wystąpi w Gdańsku?

Nadchodząca edycja festiwalu odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2027 roku. Po pięciu latach obecności w postindustrialnych przestrzeniach Stoczni Gdańskiej impreza zmienia adres. Dotychczasowa lokalizacja okazała się zbyt ciasna dla stale powiększającej się rzeszy fanów. Festiwal po raz pierwszy zawita na znacznie przestronniejsze błonia stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.

Jak już wcześniej informowaliśmy w roli headlinerów zaprezentują się Faith No More, Marilyn Manson oraz niemiecka potęga power metalu Helloween.

Poza tym do Gdańska przyjadą także Lorna Shore, Watain, Converge, Green Lung, Cryptopsy, Children of Bodom, Bodysnatcher, Celestial Sanctuary, Killswitch Engage, Sinister, SLIFT, Castle Rat, John Garcia, Mondo Generator, British Lion, Dogma, Napalm Death, Yob, Lorna Shore, Paradise Lost, Igorrr, Annisokay, Nekrogoblikon, Clutch, Health, Mental Cruelty i Master's Hammer.

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