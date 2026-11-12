Mystic Festival 2027 rośnie w siłę! Kolejne zespoły dołączają do święta metalu

Przypomnijmy, że nadchodząca edycja Mystic Festiwalu planowana jest na 10-12 czerwca 2027 roku. Po pięciu latach w Stoczni Gdańskiej impreza przeniesie się na znacznie bardziej przestrzenne błonia stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.

Wcześniej swój udział w trójmiejskim święcie metalu potwierdzili już m.in. Napalm Death, Converge, Watain, Yob, Lorna Shore, Killswitch Engage czy dowodzony przez Steve'a Harrisa British Lion. Znamy już również trzy główne gwiazdy imprezy, którymi są Faith No More, Marilyn Manson oraz Helloween.

Kto dołączył do składu Mystic Festival 2027?

Najnowszy pakiet wykonawców dołącza do i tak imponującego już zestawu artystów. Wśród świeżo potwierdzonych gości Mystic Festival 2027 znaleźli się weterani z brytyjskiej formacji Paradise Lost, od lat uznawani za ikony fuzji gotyku oraz doom metalu. Obok nich zaprezentuje się francuski projekt Igorrr, słynący z osobliwego łączenia ekstremalnych riffów z motywami muzyki klasycznej i brzmieniami elektronicznymi.

Zestawienie uzupełniają zachodni sąsiedzi z niemieckiego Annisokay, którzy przywiozą ze sobą trochę nowoczesnego metalcore'u, a także amerykańska załoga Nekrogoblikon, słynąca z groteskowego, pełnego humoru wizerunku scenicznego.