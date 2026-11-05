Mystic Festival 2027 nie zwalnia tempa! Kolejne gwiazdy dołączają do święta metalu

Świeża pula ogłoszeń przynosi cztery nowe nazwy, na czele których stanęli giganci amerykańskiego metalcore'u - Killswitch Engage. Zespół z Massachusetts od ponad dwóch dekad zachwyca balansem między ostrymi zagrywkami a podniosłymi, melodyjnymi partiami wokalnymi.

Wraz z nimi do Mystic Festival 2027 dołączyli:

Sinister - weterani niderlandzkiego death metalu, reprezentujący staroszkolne, brutalne granie

SLIFT - francuskie trio, które zabierze słuchaczy w hipnotyzującą podróż w okolice space rocka, stoneru i psychodelicznych improwizacji

Castle Rat - intrygująca grupa zza oceanu, która klasyczny, ciężki doom metal oprawia w teatralną estetykę fantasy.

Jak prezentuje się dotychczasowy line up Mystic Festival 2027?

Na czele czerwcowego święta metalu staną trzej headlinerzy: Faith No More, Marilyn Manson oraz niemiecka potęga power metalu Helloween.

Wcześniej potwierdzono również wizyty takich formacji jak Lorna Shore, Watain, Converge, Green Lung, Dogma, John Garcia, Mondo Generator, British Lion, Cryptopsy, Children of Bodom, Bodysnatcher czy Celestial Sanctuary.

Nadchodząca edycja festiwalu odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2027 roku. Po pięciu latach obecności w postindustrialnych przestrzeniach Stoczni Gdańskiej impreza zmienia adres. Dotychczasowa lokalizacja okazała się zbyt ciasna dla stale powiększającej się rzeszy fanów. Festiwal po raz pierwszy zawita na znacznie przestronniejsze błonia stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.