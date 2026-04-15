Jak już informowaliśmy, Mystic Festival odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Wiadomo już, że headlinerami będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth.

Poza tym w trakcie święta metalu na kilku scenach zaprezentują się również m.in. Anthrax, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Static-X, Gaahls Wyrd, Corrosion of Conformity, Coroner, Decapitated, Frontside, Hostia, Mastodon, Benediction, Grave, Unleashed, Severe Torture, Saxon, Cavalera Conspiracy, Primordial, Eyehategod, Carpenter Brut, A.A. Williams, Rotting Christ, Shining, Gatecreeper, Black Tusk, Escuela Grind, Soilent Green, Electric Wizard, SETH, Pain, Tides From Nebula, Belphegor i Damnation.

Mystic Festival 2026 ogłasza zmiany w programie

Organizatorzy festiwalu przekazali, że na "ostatniej prostej" doszło do kilku zmian w składzie. Swój udział odwołały grupy Forbidden (amerykańska gwiazda thrash metalu) i Blood Vulture (łączący gothic metal, sludge i grunge projekt Johna Oldsa, znanego też jako Gwarsenio Hall). Z kolei polska Hostia zagra ostatecznie 6 czerwca.

Dodatkowo w programie pojawią się Amerykanie z Heathen (pionierskie brzmienie thrashu z Bay Area, współczesna energia), Francuzi z DVRK ("kolizja deathcore'a i nu-metalu, uważajcie na falę uderzeniową") oraz Species - techniczny, kosmiczny thrash z Warszawy. Jako laureaci konkursu Road to Mystic zagrają Unblessed Divine, Extensa, bloodfeather i SEVER.

